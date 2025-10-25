Politici dali zelenou lokalitě Hůrka, může tam najít bydlení až 15 tisíc lidí

Pardubičtí zastupitelé schválili územní studii pro lokalitu Hůrka na východním okraji města v areálu bývalých kasáren. V plánu tam je hlavně masivní bytová výstavba.
Pardubický areál na Hůrkách zatím majitele nemění.

Pardubický areál na Hůrkách zatím majitele nemění. | foto: Michal Klíma

Nová Hůrka - studie z leteckého pohledu ukazuje, jak by bývalá kasárna mohla...
Nová Hůrka - mezi domy architekti mysleli i na minigolf nebo prolézačky a...
Nová Hůrka - montované domy mají dvě výhody, rychle rostou a byty v nich nejsou...
Nová Hůrka - montované domy mají dvě výhody, rychle rostou a byty v nich nejsou...
Samotné kopnutí do země je ještě poměrně daleko. Ovšem je to začátek procesu, na jehož konci může v Pardubicích vyrůst nová čtvrť, která si svou velikostí nezadá se sídlišti Dukla nebo Dubina.

Zastupitelé krajského města dostali na stůl územní studie pro oblast bývalého vojenského prostoru Hůrka a jeho okolí. A při pohledu na ně byli téměř všichni nadšení a spokojení. „Myslím si, že výsledek je v tomto případě výborný. Studie se mi hodně líbí, povedlo se to. Líbí se mi regulativy a také to že jsou jasně dána povinná procenta zeleně nebo veřejného prostoru,“ uvedl například opoziční zastupitel za Piráty Vojtěch Jirsa.

Pardubický areál na Hůrkách zatím majitele nemění.
Nová Hůrka - studie z leteckého pohledu ukazuje, jak by bývalá kasárna mohla vypadat. Ubytovny u silnice na Sezemice by zůstaly stát, za nimi vyroste sídliště.
Nová Hůrka - mezi domy architekti mysleli i na minigolf nebo prolézačky a hřiště pro děti. Vše by měla obklopit zeleň a stromy.
Nová Hůrka - montované domy mají dvě výhody, rychle rostou a byty v nich nejsou nijak drahé. Firma Pernštejn City chce menší byty prodávat do milionu korun včetně místa pro parkování auta.
Studie měla za úkol nastínit, jak by se bývalá kasárna mohla proměnit na místo s novými činžáky, hřišti, ale i s další potřebnou městskou infrastrukturou.

„Variabilní bloková zástavba se hlásí k tradici blokových měst, přičemž kostra ulic a náměstí zůstává v čase neměnná. Náplň jednotlivých bloků je různorodá a flexibilní, umožňující proměny v čase podle aktuálních potřeb. Každá ulice, náměstí či park by měl mít svůj vlastní charakter a místo v hierarchii celku, což zajišťuje orientaci v lokalitě,“ stojí mimo jiné v materiálu, který pro potřeby města zpracovali architekti Aleš Klose a Štěpán Vacík.

V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Studie jsou vlastně dvě. První se zaobírá čistě územím, na kterém dříve bývali vojáci. Momentálně jsou v někdejších kasárnách ubytovny, hřiště na malou kopanou nebo záchytné parkoviště. Politici by byli rádi, kdyby hlavně první zmíněná věc v dohledné době zmizela.

„Čeká nás jednání s majiteli tamních ubytoven. Uvidíme, jak budeme úspěšní. Bylo by fajn, kdyby se časem proměnily v něco hodnotnějšího,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z uskupení Žijeme Pardubice.

Nová sportoviště

Naopak s hřištěm Pamako se počítá v lokalitě dál. Sportoviště by měla dokonce ještě přibýt. „Sportovní areál bude oplocený a bude mít vlastní provozní režim. Sportovní plochy budou vybudovány a rozvíjeny v souladu s aktuálními potřebami města a jeho obyvatel. Vzhledem k velikosti lokality, navazujícím rozvojovým územím a odhadovanému počtu obyvatel se v území plánuje rezerva pro výstavbu základní a mateřské školy,“ napsali architekti do studie.

Ta se také velmi detailně zaobírá dopravou v plánované čtvrti. Počítá se třeba s tím, že se do území bude vjíždět z nedávno vybudované kruhové křižovatky u Spojila.

„Páteřní komunikace lokality prochází územím Nová Hůrka a Hůrka a napojuje se zpět na silnici I/36 novým ramenem do okružní křižovatky Na Okrajích. Délka silnice je přesně 1 670 metrů. Komunikace je navržena jako dvoupruhová se šířkami jízdních pruhů 3,5 metru, se souběžnými chodníky a oboustrannou stezkou pro cyklisty,“ napsal zpracovatel dopravní části materiálu Zbyněk Sperat.

Pardubičtí politici opět zkusí udat část kasáren Hůrka

Logicky se musí už dopředu myslet i na parkování, které je v Pardubicích obecný problém. Podle odhadů v oblasti Hůrka bude ve finální podobě celkem 1 500 bytů v bytových domech, 20 v rodinných domech, tj. celkem zhruba 3 900 obyvatel a 2 075 vozidel.

„Uliční parkování je primárně navrženo u objektů občanské vybavenosti, v omezené míře u bytových domů. Předpokládá se, že uliční parkování bude sloužit pro vozidla zásobování a krátkodobé návštěvnické parkování. Dlouhodobé a odstavné parkování bude řešeno v podzemních garážích bytových domů, případně na pozemcích rodinných domů,“ stojí v materiálu.

Ještě více lidí by pak mělo bydlet mezi bývalým vojenským prostorem a řekou Labe. Toto území podchycuje studie nazvaná Nová Hůrka. „Časem by v celé lokalitě mohlo žít až 15 tisíc lidí. Je to ale teprve územní studie, to neznamená, že se zítra začne stavět. Já se nových Hůrek zřejmě ani nedožiju. Ale je dobře, že se tím někdo zaobírá a že se to řeší. Jsem rád, že to vzniklo, navíc docela rychle,“ uvedl starosta třetího městského obvodu Vítězslav Štěpánek z ODS.

V území architekti mysleli i na zastávky MHD či parkovací dům. Oboje by mohlo sloužit i plánované aréně, kterou chce na druhém břehu Labe stavět podnikatel Petr Dědek.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
