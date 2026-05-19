Developer po letech sporů může postavit monumentální domy, odpůrci ustoupili

Developerská firma IMOS může v Pardubicích zahájit výstavbu dvou domů v okolí ulice S. K. Neumanna na Vinici. Získala pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru, což je obdoba klasického stavebního povolení.
Redakce iDNES.cz to zjistila z úřední desky krajského úřadu. Potvrdila to i společnost IMOS. Spor o výstavbu dvou domů trval bezmála pět let.
Jde jen o první část projektu, který má na 31 hektarech přinést bydlení až pro šest tisíc lidí. Půjde o jeden z největších bytových projektů v novodobé historii města.
„Jsme rádi, že to tak dopadlo. Jde o dva domy z obrovského celku a pro ten je nezbytné vybudovat infrastrukturu, jednáme nyní s městem o konceptu celé lokality,“ uvedl obchodní ředitel IMOS development Jiří Heinl.
Když se o projektu začalo v únoru 2020 mluvit, sklidil ostrou kritiku za nedostatek zeleně a infrastruktury.
Původní developer, spadající pod struktury blízké zbrojařskému magnátovi Michalu Strnadovi, se tehdy pokusil získat povolení na první dva domy v severní části lokality u hypermarketu Kaufland. Snaha o prosazení obřího projektu salámovou metodou narazila na ostrý odpor sousedů.
Lidé z okolí nesouhlasili s dopravním řešením. Báli se nárůstu dopravy, hluku, nedostatku parkovacích míst, ztráty hodnoty svých nemovitostí. Konkurenční investoři, kteří staví v sousedství, zase tvrdili, že navržené dva bytové domy jsou příliš velké. „Výstavba takto objemově monumentálních bytových domů by narušila měřítko přijatelné hmoty zástavby,“ uvedla například ve své námitce proti stavbě společnost U Vinice D v roce 2022.
Ačkoliv pardubický stavební úřad projekt schválil v prosinci 2025, stavbu zablokovala série odvolání sousedních developerů i místního společenství vlastníků bytových jednotek. Letos na jaře ale svá odvolání stáhli. Zástupci společenství vlastníků situaci nechtěli komentovat s tím, že územní plán tak rozsáhlou výstavbu umožňuje a dlouhodobě jí zabránit podle nich není možné.
Projekt získal pravomocné povolení až poté, co pozemky změnily majitele. Pozemky i projekt koupila společnost IMOS development developera Jiřího Rulíška. Součástí transakce byly také lokality Kávoviny a bývalého Autofóra. IMOS se jednání s odpůrci projektu Pod Vinicí neúčastnil. „Předchozí vlastníci měli ještě zajistit povolení, jak jsme se domluvili. Bereme to jako splněný závazek ze smlouvy. Detaily jednání neznáme,“ uvedl Heinl.
MOS chce nejdříve stavět v ulici Na Spravedlnosti
Bývalý radní města a architekt Milan Košař, který před lety poukazoval jako první na rizika projektu, má i nadále obavy z dopadů nového sídliště na tuto část Pardubic. „První se týká dopravy. Už nyní ulice S. K. Neumanna a Anenský podjezd ve špičce kolabuje. Asi si každý dovede představit, co se stane, až v okolí přibudou tisíce obyvatel s auty. Druhá věc je, že na tu ohromnou porci bytů by to chtělo daleko více zeleně a občanské vybavenosti,“ řekl Košař.
Společnost IMOS development uvedla, že v Pardubicích se chce nyní soustředit na výstavbu v místě bývalého Autofóra. Mimo jiné proto, že nebylo jasné, jak spor o povolení pro dva domy dopadne. Chce si také s městem vyjasnit, jak celá lokalita bude vypadat. „V dohledné době stavba zahájena nebude,“ uvedl Heinl.
Stejný scénář potvrdil i starosta pátého městského obvodu Dukla Jiří Rejda z ANO. „První byty se budou stavět Na Spravedlnosti v místě bývalého Autofóra. Tam investor komunikuje s vedením města, chystají se plánovací smlouvy, úprava veřejných prostor a další věci. Co se týče výstavby u Kauflandu, tam s investorem bohužel žádná debata neprobíhá,“ uvedl starosta a radní města