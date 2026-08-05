Bylanka v Pardubicích vyschla, obvod chce, aby Povodí Labe vyčistilo koryto

Potok Bylanka v Pardubicích v důsledku dlouhodobě nízkých průtoků a suchého počasí vyschl. Městský obvod VI chce využít období bez vody k vyčištění koryta, a obrátil se proto se žádostí na správce toku, Povodí Labe. Organizace ale požadavek odmítla s tím, že údržbu dělala už v červnu a další zásah v tuto chvíli neplánuje, zjistila ČTK.
"Teď by bylo vhodné využít toho, že je sucho a koryto je přístupné. Odtěžený sediment by se dal odstranit výrazně levněji a jednodušeji. Nemyslím si, že jeho množství je v tuto chvíli takové, aby způsobovalo zásadní problémy při průchodu vody, ale pravidelná údržba koryta je důležitá," řekl ČTK zastupitel Petr Králíček (Pardubice pro lidi).
Povodí Labe nyní další čištění daného úseku koryta Bylanky neplánuje. O tok se ale pravidelně stará a každý rok tam k tomu kolem dvakrát seče trávu. První letošní údržbu organizace dělala od 11. do 16. června, druhá je naplánována na září, nejpozději by měla být dokončena do 14. října, uvedl mluvčí společnosti Aleš Prokopec.
Mluvčí také upozornil na to, že blízko Bylanky jsou rodinné domy a zahrady. Lidé tam sází keře, stromy, dělají griloviště. Jde ale o ochranné pásmo, kde by to dělat neměli. "Lidé si tam postupně posouvají zahrádky směrem k toku. I když jsou to jejich pozemky, neměli by bez omezení sázet stromy a keře nebo dělat různé úpravy přímo u potoka. Tohle samozřejmě ovlivňuje odtokové poměry toku. Když přijde větší voda, tak se tam může více zdržovat a její odtok se zpomaluje," řekl Prokopec.
Povodí Labe to s obvodem řeší někdy od roku 2019, úspěšné zatím není. "Městský obvod se touto problematikou zabývá a na situaci upozorňuje příslušné orgány. Je ale potřeba říct, že nejsme vlastníkem ani správcem toku, takže nemáme pravomoc nařizovat vlastníkům pozemků konkrétní opatření," řekl Králíček.
Potok Bylanka měří zhruba 24 kilometrů. Pramení v Železných horách u Hrbokova, protéká několika obcemi na Chrudimsku a Pardubicku a v Pardubicích-Svítkově se vlévá do Labe.