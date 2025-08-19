V centru Pardubic postaví dalších třicet bytů, tentokrát na Karlovině

Milan Zlinský
  12:22aktualizováno  12:22
Společnost CFIG, která nedávno v Pardubicích otevřela nové administrativní centrum Palachovka a buduje bytový dům u Kostelíčka, postaví další byty v centru města. V ulici Karla IV. by jich mělo být třicet, promění se i vnitroblok za domem.
Vizualizace nového bytového domu, který v Pardubicích na Karlovině postaví firma CFIG. (19. srpna 2025)

Ceny bytů v Pardubicích lámou rekordy. Ovšem přesto je po nich takový hlad, že často jsou projekty rozprodané dříve, než se vůbec kopne do země.

Není tak překvapivé, že stále více společností se pouští do výstavby. Platí to i o pardubické finanční skupině CFIG, která se primárně zaobírá půjčkami a dalšími finančními službami. Poté co oznámila budování velkého bytového domu u Kostelíčka, přichází s druhým větším plánem. Ten se bude týkat přestavby rohového domu na ulici Karla IV. , hned vedle podchodu, který vede k Sokolovně.

„Nějakou dobu nám trvalo, než jsme získali všechny pozemky u domu, tak abychom se mohli pustit do výstavby. Nedávno se to však povedlo, a tak příští rok na jaře budeme moci začít stavět,“ uvedl zakladatel skupiny CFIG Martin Chovanec.

Jeho projektanti dostali za úkol zvelebit i vnitroblok. A ten má zajímavou historii. Před zhruba 50 lety v něm začal fungovat první počítač v Pardubicích.

„Tehdy zabíral vlastně dvě velké místnosti. Zároveň byl velmi náročný na chlazení a odběr energie. Museli k němu tak postavit vlastně celý výměník. Tyto stavby nyní zbouráme a místo nich budou parkovací místa a také zeleň nebo dětské hřiště. Chceme, aby lidé mohli za svým domem trávit volný čas,“ uvedl Martin Chovanec.

Dům by podle něj měl mít 30 bytů. Většina z nich bude menších. Takové se totiž lépe prodávají a následně pronajímají. „Dům z větší části čeká oprava, zároveň přistavíme tři patra. Co se týče vzhledu, tak chceme odkázat na architekturu Grandu a jeho tvůrce Josefa Gočára. Památkáři nám dali zelenou,“ doplnil majitel firmy.

Tentokrát bude parkovacích míst u domu více

Podle architekta a bývalého radního města Miroslava Petráně stavba na hlavní ulici sídliště Karlovina logiku dává. „Není to žádný velký zázrak, ale je to jednoduché, dobré a tak trochu to tvoří i výškový přechod k věžákům na druhé straně ulice,“ uvedl Petráň s odkazem na vysoké paneláky, které politici za minulého režimu postavili v centru města po sanaci staré Karloviny.

Důležitým tématem u podobných staveb je také parkování. Podle Chovance se u popisovaného domu vejde 40 míst. „Upravíme i parkoviště mezi domem a podchodem. To totiž k domu patří. Místa tak v lokalitě přibudou,“ řekl podnikatel.

To je však pravý opak toho, co se stane u zmíněného domu, který vyroste na místě bývalé prodejny potravin nedaleko Kostelíčka. Tam se totiž bude stavět 78 bytů a k nim jen 37 parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že dnes mají rodiny v průměru dva vozy, je jasné, že v celé lokalitě u Matičního jezera budou ještě větší problémy s parkováním než dnes.

V centru Pardubic vznikne další výrazná stavba, panují obavy kvůli dopravě

„Firma plní normy. Na druhou stranu nám nabízí, že bude investovat do zvelebení okolí a infrastruktury. Její přístup považuji za odpovědný a je škoda, že ho nemá více developerů,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z ANO.

Ale podle opozičního zastupitele Pardubic Víta Ulrycha z KDU-ČSL je chyba radních, že investorovi stačí postavit vlastně půl parkovacího místa na jeden byt.

„Nedávno jsem se ptal lidí z vedení radnice, proč město Pardubice nemá stanovený koeficient parkovacích stání pro nové bytové projekty. Odpověď jsem nedostal,“ uvedl Ulrych, který si myslí, že bez dokumentu se budou problémy s parkováním v Pardubicích jen prohlubovat.

„Absence tohoto nástroje vede k situacím, jako je aktuální projekt Rezidence Kostelíček. Dům nabídne desítky bytů, ale počet parkovacích míst neodpovídá skutečným potřebám. Sousední města Chrudim a Hradec Králové takový koeficient mají, a dokážou tak předcházet problémům s nedostatkem parkování. Pardubice však tuto disciplínu ignorují,“ dodal Ulrych.

Společnost CFIG zatím oficiálně nespustila prodej bytů v novém projektu, takže ceny lze odvodit jen z toho, za kolik je prodává v Rezidenci Kostelíček. A tam se třeba byt 2 plus kk s výměrou 54 metrů čtverečních prodává za 6,7 milionu korun. Větší byt, který má 65 metrů čtverečních, je pak už za necelých osm milionů korun.

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

