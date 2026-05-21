Ceny nemovitostí v kraji dále rostou, výrazně zdražily hlavně starší byty

Milan Zlinský
  7:22aktualizováno  7:22
Ceny nemovitostí rostou a porostou dál. Mimořádně poskočily částky hlavně u starších bytů. Vůbec nejvíce z celé republiky jdou ceny nahoru v Pardubickém kraji. Podle odborníků bude trend pokračovat. Navíc město už 15 let čeká na nový územní plán. Investoři nemohou stavět na volných plochách za městem, proto hledají každou volno parcelu.
Byty o dispozicích od 1+kk pro jednotlivce přes praktické 2+kk a 3+kk až po prostorné 4+kk, jdou na dračku. (22. dubna 2025) | foto: Finanční skupina CFIG

Přesně před dvaceti lety se dal byt 3 + 1 na pardubickém panelovém sídlišti Polabiny koupit za cenu těsně pod dva miliony. Částky se podle stavu bytu pohybovaly kolem 1,7 až 1,9 milionu korun. Dnes podobný byt v paneláku stojí v krajském městě zhruba třikrát tolik. Cenovky jsou nečastěji kolem šesti milionů.

„Nabízíme k prodeji světlý byt o dispozici 3 + 1 a užitné ploše 70 metrů čtverečních, který se nachází v klidné části Studánka, na sídlišti Dubina. Byt je situován ve 4. patře panelového domu se sedmi podlažími. Cena je 5 990 000 korun,“ stojí v citátu na serveru reality.idnes.cz.

A na stejné stránce lze dobře doložit fakt, že vůbec nejvíce stoupají ceny u menších bytů, které se dají snadno pronajímat. „Kompaktní jednotka o dispozici 1 + kk a podlahové ploše 18 metrů je součástí projektu Chrudimská 99, který přináší praktické městské bydlení nedaleko centra Pardubic. Menší bytový dům umístěný ve vnitrobloku nabízí klidnější zázemí mimo hlavní ulici a díky velikosti jednotek představuje dostupné řešení pro startovní bydlení i investici k dalšímu pronájmu. Cena je 2 475 000,“ korun hlásí další inzerát na stejném webu.

Zmíněný malý byt patří do projektu společnosti PSN. A i její zástupci potvrzují, že o menší až malé byty je mezi lidmi největší zájem. Solventní klientela si je často kupuje jako investici a pak je pronajímá.

„V Pardubicích dlouhodobě vnímáme poptávku po menších, cenově dostupnějších bytech, které dávají smysl jak pro vlastní bydlení, tak pro pronájem. Chrudimská 99 na tuto situaci reaguje a nabízí kompaktní jednotky v lokalitě, která je dobře dostupná a zároveň poskytuje klidné zázemí,“ uvedl Ondřej Heřman, ředitel pardubické pobočky PSN.

Kdo investoval, může počítat jen zisky

Ze všech dostupných čísel a statistik je patrné, že každý, kdo v minulosti investoval do koupi bytu v Pardubicích, může nyní počítat jen zisky. Výnosy hravě porážejí i inflaci. „Máme spočítané, že v posledních letech ceny bytů v Pardubicích v průměru zdražují o zhruba deset procent ročně. Z toho plyne, že dnes koupený byt za pět milionů, bude za deset let stát deset milionů,“ uvedl pardubický makléř Petr Ivanko ze společnosti HomeCity.

A dokonce se podle údajů některých agentur cenová spirála kroutí čím dál rychleji. V prvním čtvrtletí 2026 byla průměrná nabídková cena bytů v České republice, které byly inzerovány na portálu Sreality. cz, 89 612 korun za metr. V porovnání s prvním kvartálem roku 2025 tak nabídkové ceny bytů meziročně vzrostly o 15,6 procent. Přímo v Pardubickém kraji byl skok ještě větší.

„V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2025 vzrostly nabídkové ceny bytů meziročně nejvíce v Pardubickém (o 21 procent) a Ústeckém kraji (o 20 procent). Tyto kraje patřily mezi ty s nejvyšším meziročním růstem cen i v minulém kvartále,“ uvedla Kristýna Hořovská ve zprávě portálu.

Situace v Pardubicích je navíc zvláštní tím, že město už 15 let čeká na nový územní plán. Investoři nemohou stavět na volných plochách za městem, a hledají tak doslova každou volnou parcelu, kde by byty mohli vybudovat. Stavělo se ve Smilově ulici na místě bývalé tiskárny. Byty vyrostly na místě kdysi slavné továrny Tesla. A třeba společnost CFIG, která původně fungovala hlavně ve finančnictví, kupuje po městě nemovitosti a staví na jejich místě bytovky.

Nedávno ostatně skončila demolice bývalých potravin nedaleko Kostelíčka a na jejich místě začíná růst velká rezidence se 78 byty. „Jedná se o novostavbu bytového domu. Parcela je na nároží městského bloku mezi ulicemi Štrossova a Bulharská v širším centru města Pardubice. Stavba bude mít jedno podzemní podlaží určené převážně k parkování,“ stálo mimo jiné v povolení, které viselo na úřední desce magistrátu.

21. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

