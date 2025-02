Prodejte staré byty a postavte nové. Odvážný návrh pardubické ODS neprošel

Otec zakladatel by zřejmě významně zvedal obočí a nejspíše by i velice intenzivně kroutil hlavou. Také pardubičtí předchůdci dnešních politiků z ODS by asi byli překvapení.

Václav Klaus i někdejší primátoři za modrou stranu Jiří Stříteský nebo Jaroslav Deml by totiž takový bod na jednání zastupitelstva určitě neposlali. ODS od svého počátku prosazovala spíše prodej městských bytů do soukromých rukou než jejich výstavbu.

Ale časy se mění. A tak v pondělí ODS přišla s plánem na to, jak v Pardubicích řešit nedostatek bytů. „Všem nám záleží na tom, aby se tady stavělo víc bytů a bylo dostupné bydlení. Otázka je, jakou formou ho zajistit,“ řekl opoziční zastupitel za ODS a dlouholetý starosta třetího městského obvodu Vítězslav Štěpánek.

Ten společně se svým kolegou ze strany Karlem Haasem předložili zastupitelstvu bod, podle kterého by se bytová politika Pardubic měla změnit. Zjednodušeně řečeno ODS navrhuje, aby se radnice zbavila starých a poničených bytů, do kterých je nutné hodně investovat, a začala stavět nové a moderní.

„Myslím si, že by bylo vhodné navázat spolupráci se soukromými investory. Bylo by dobré použít metodu tzv. PPP projektu,“ navrhoval Haas spojení městského a privátního kapitálu při výstavbě bytů.

Pardubice mají nyní okolo 2 140 městských bytů. Další zastupitel za ODS Petr Klimpl k tomu řekl, že část by jich radnice mohla prodat. „Penězi získanými z prodeje by radnice mohla zaplatit výstavbu bytů, které nebude třeba deset a více let opravovat,“ uvedl Klimpl.

Možná jej i další kolegy z modré strany mohlo znervóznit, že jejich návrhu tleskali v sále především zástupci Pirátů, které lze určitě v této věci označit za levicově smýšlející. „Pardubice by měly rozšiřovat svůj bytový fond jako nástroj své bytové politiky, stejně jako to dělají jiná evropská města,“ řekl opoziční zastupitel za Piráty Petr Jirsa. „Čím víc bytů budeme mít pod kontrolou, tím víc budeme ovlivňovat bytovou politiku ve městě,“ dodal jeho kolega z kandidátky Dominik Bečka.

Většina zastupitelů s privatizací části bytového fondu a následnou výstavbou nových bytů ale nesouhlasila, a předkladatel Vítězslav Štěpánek tak raději ještě před hlasováním svůj balíček návrhů stáhl.

Věděl totiž, že nemá šanci na úspěch. „Splácíme dluh na bytovém fondu. Za privatizace se byty prodaly za směšné peníze a výnosy se tam nevracely,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice, který tak narážel na dobu, kdy pod vládou ODS Pardubice prodávaly tisíce bytů lidem doslova za hubičku.

Zastupitelé se k bytové problematice ještě vrátí

Jen mezi roky 2000 až 2007 město prodalo zhruba devět tisíc bytů. Nájemníci si je mohli roky kupovat za cenu, kdy metr čtvereční vyšel na 1 500 korun. Sedmdesátimetrový byt se tak dal pořídit už za zhruba sto tisíc korun.

„To se musí změnit. Lidé často takto lehce získaný byt prodají obratem za několikanásobně větší cenu,“ uvedla v červnu roku 2007 někdejší vedoucí bytového odboru magistrátu Dana Drtinová-Dosoudilová. Nová pravidla začala platit o rok později a ani ta rozhodně neudělala z bytů drahou záležitost. Ceny byly stále podstatně nižší než na trhu. Rozdíly byly v milionech korun.

„Jistěže nedostatek peněz je jedním z důvodů, proč budeme byty prodávat dráž. Je to jeden z mála našich příjmů,“ řekl tehdy primátor Jaroslav Deml z ODS.

Občanští demokraté tedy se svým souborem opatření zatím neuspěli. Politici se ale dohodli, že na základě dalších jednání a speciálního semináře politiků vznikne jiný návrh, o kterém budou zastupitelé letos hlasovat. Zastupitelé se totiž shodují v tom, že je třeba zlepšit nabídku bydlení ve městě.

„Naším cílem je rozproudit debatu, která povede ke konkrétním opatřením. To je naše veškerá motivace. Chceme dostupnější bydlení, levnější nájmy,“ dodal Štěpánek.