Bývalé lázně ve Vraclavi na Orlickoústecku trápí vlhkost a podzemní voda

Obec Vraclav na Orlickoústecku dokončila první etapu obnovy chátrající budovy bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Objekt má problémy s vlhkostí a podzemní vodou. Odborná firma sanovala části zdiva, práce na vysoušení budou pokračovat. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek (PRO Vraclav).
"V první etapě se do zdiva navrtaly sondy, dala se tam elektroosmóza a ta vlastně obrátila polaritu. Zabraňuje tomu, aby zdivo táhlo vodu nahoru, a naopak ji tlačí dolů. V místech, kde se to provedlo, jsou vlhkoměry, které sledují, jakým způsobem se zdivo vysouší. Je tam také řídicí jednotka, která měří vodivost zdiva. Čím je vodivost menší, tím je zdivo sušší," řekl starosta.
Celkové náklady na sanaci zdiva starosta odhaduje na dva miliony korun. Pardubický kraj letos na první etapu přispěl půl milionu korun, obec Vraclav k dotaci přidala přibližně 100.000 korun. Práce proto rozdělila do několika etap a jejich pokračování bude záviset také na dostupných penězích obce a kraje, dodal starosta.
Po dokončení vysoušení zdiva by se Vraclav chtěla pustit do celkové přestavby objektu. Podle architektonické studie by v jeho horní části mohly vzniknout pokoje pro hosty, zatímco v přízemí by byla kavárna nebo sezonní prodej zmrzliny. Odhadované náklady jsou ale 40 milionů korun a bez dotací se do investice obec nepustí, dodal Osinek.
V areálu je také kostel svatého Mikuláše, kde byly do konce léta barokní sochy, ty se zhruba po 40 letech vrátily do kláštera na Hoře Matky Boží v Hedči u Králík na Orlickoústecku. Odvoz soch podle starosty návštěvnost Vraclavi výrazně neovlivnil.
"Návštěvnost bych řekl, že nějak neochabla, protože jsme otevřeli v červnu planetární stezku a ta je teď hodně navštěvovaná. Začíná na vraclavském hradišti nad barokním areálem a vede zhruba šestikilometrovým okruhem kolem Vraclavi. Trasa pokračuje až ke katastrální hranici se Stradouní a Vinary a poté se vrací zpět, měří šest kilometrů," řekl starosta.
Po odvozu soch zůstal interiér kostela prázdný. Původní vybavení včetně oltáře a nábytku se podle starosty nedochovalo. Obec proto hledá pro odsvěcený kostel nové využití, například pro koncerty. "Přemýšlíme, že by se tam třeba dalo oddávat. S novým zastupitelstvem budeme hledat další možnosti, jak prázdný interiér kostela využít," řekl starosta.