Při srážce dvou osobních aut na silnici II/211 mezi Semtínem a Lázněmi Bohdaneč zemřela řidička jednoho vozu. Řidiče a spolujezdce z druhého vozu převezli záchranáři do nemocnice, uvedla mluvčí krajské policie Iveta Kopecká. Silnice je v obou směrech uzavřená.
Nehoda se stala po 16:00, auta se střetla čelně, příčiny zatím policisté vyšetřují. U zraněného řidiče vyloučili alkohol provedenou dechovou zkouškou, u zemřelé ženy bude nařízena soudní pitva.
Poměrně frekventovaná silnice u krajského města je uzavřená. Policisté spolu se strážníky městské policie odklánějí dopravu v Semtíně a v Lázních Bohdaneč na objízdné trasy.