Cemex plánuje v Prachovicích zvýšit těžbu vápence, po kritice lidí snížil emise

Konec boje proti rozšíření těžby v Prachovicích oznámil při úterním veřejném projednání záměru důležitý odpůrce – obec Vápenný Podol. To by společnosti mohlo výrazně pomoci získat povolení. „Zastupitelstvo přijalo závěr, že společnost Cemex dělá trvalá opatření pro zmírnění dopadů na životní prostředí. Proto bereme zpět své negativní vyjádření,“ uvedl starosta Vápenného Podola Čeněk Kalina.

Společnosti Cemex končí povolení k těžbě vápence v Prachovicích na Chrudimsku už za rok. Firma se snaží získat povolení na zvýšení těžby ze současných 1,2 milionu tun za rok na 1,7 milionu. Lom by se během dalších dvaceti let nerozšířil, ale prohloubil přibližně o 40 metrů.

Ministerstvo životního prostředí v rámci procesu EIA firmě třikrát žádost vrátilo k přepracování. Nyní projednává už čtvrtou verzi. Plán má řadu kritiků, kterým vadí emise, hluk, dopad na chráněné druhy živočichů, místní se bojí zvýšení dopravy i ztráty vody ve studních. Roky si navíc lidé v Prachovicích a okolí stěžovali na silný zápach. Cementárna však vždy tvrdila, že s tím nemá nic společného.

Firma tvrdí, že dramaticky snížila emise benzenu

Možná nejvíce odpůrcům vadily emise TOC, což je celkový organický uhlík zahrnující i karcinogenní benzen a další nebezpečné látky. A právě tuto část emisí cementárna snížila. Firma soudí, že příčinou vyššího obsahu TOC byly použité umělé slévárenské písky, nikoliv těžená surovina.

„Alfa a omega celého tématu byly slévárenské písky. V srpnu 2022 jsme odhalili celou příčinu. A na přelomu roku 2022 a 2023 se ten problém vyřešil,“ uvedl Petr Gajdošík ze společnosti Cemex na veřejném projednání záměru na rozšíření těžby.

Zatímco původně se firma nemohla vejít do limitu TOC ve výši 40 miligramů na kubík a žádala o jeho zvýšení na 80, nyní úřady požádala naopak o snížení limitu až na 20 mg na kubík. Celkové emise benzenu podle společnosti poklesly z ročních hodnot kolem osmi až 11 tun na pouhých 406 kg v roce 2023.

Sarah Ožanová ze spolku Arnika snížení množství emisí benzenu ocenila, na druhou stranu žádá po společnosti, aby se zavázala provádět monitoring této látky v ovzduší v blízkosti obydlených míst. „Žijí tam lidé, na které by to mohlo mít negativní účinky, kteří by mohli být benzenu dlouhodobě vystaveni,“ uvedla Ožanová.

Po letech stížností na zápach, který někomu připomínal pálené pneumatiky, obyvatelé hlásí zlepšení. „Jdeme asi dobrou cestou, byl bych rád, kdyby to zůstalo, musím kvitovat, že pachové epizody jsou na ústupu, snižují se,“ uvedl Jiří Nešpor z místního spolku Herout, který se problému věnuje už řadu let.

Na druhé straně existují dál výhrady proti plánu na rozšíření povrchové těžby v Prachovicích. Spolek Herout upozorňuje, že by znamenal nárůst emisí oxidu uhličitého o 17 procent. Samotná firma ve své žádosti připouští, že prohloubení lomu může mít vliv na hladinu podzemní vody ve studních ve východní části Prachovic.

Ministerstvo životního prostředí zase není spokojeno s rozptylovou studií, kterou firma předložila. Žádalo o její přepracování. Společnost však oznámila, že si za studií stojí, a nepřepracovala ji. K předložené dokumentaci firmy Cemex si nechá ministerstvo životního prostředí nyní zpracovat nezávislý posudek. Na jeho základě vydá své stanovisko, kterým se další úřady budou muset řídit.