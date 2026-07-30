Cenný kostel v Moravské Třebové dostává novou šindelovou střešní krytinu

V Moravské Třebové na Svitavsku pokračují opravy renesančního kostela Povýšení svatého Kříže, dělníci nyní pokládají novou šindelovou střešní krytinu. Historická stavba z roku 1603 je od počátku roku 2024 v majetku města. Pardubický kraj přispěl kromě střechy na stavebně-historický průzkum, restaurování olejomalby na plátně Smrt svatého Josefa či ošetření interiérů a mobiliáře, uvedl v tiskové zprávě.
Kostel stojící v areálu na Křížovém vrchu představuje spolu se souborem renesančních náhrobníků a dřevěných polychromovaných lavic z roku 1630 jednu z nejcennějších historických památek svého druhu na Moravě. Město objekt převzalo od římskokatolické farnosti s cílem zachránit jej pro budoucí generace a zpřístupnit veřejnosti.
Postupná obnova zahrnuje vedle stavebních prací na střeše také restaurátorské zásahy v interiéru, kde jsou například cenné barokní fresky nebo dřevěná kruchta s malovanými pašijovými výjevy. Barokní malíř Juda Tadeáš Supper v kostele namaloval oltář přímo na stěnu formou fresky. Vytvořil tak optický klam, kdy namalovaná konstrukce, sloupy a medailony vypadají na zdi plasticky jako opravdový trojrozměrný oltář. Další zajímavostí je kostelní tabernákl, schránka na posvěcené hostie pro eucharistii. Má tvar koule, v horní části je vidět zbytek kříže, který byl součástí celého výjevu a který, spolu s koulí, tvoří symboliku říšského jablka. Na dvířkách je vyobrazeno ukřižování Ježíše.
Renesanční hřbitovní kostel byl vybudován v letech 1603 až 1605 na místě starší gotické stavby z roku 1505, stavitelem byl Andreas Balzer ze slezské Nisy. Kostelní lavice pocházejí z roku 1632 a pro příslušníky cechů byly označeny malovanými cechovními znaky. Původní varhany z roku 1682 v roce 1877 nahradily varhany od firmy Rieger z Krnova. Zvony ve věži kostela odlil třebovský kovolitec Jan Wágner. U vchodu do kostela stojí kamenný kříž z roku 1753, jehož autorem je kameník Sommer z Maletína.
Na vnější straně kostela jsou umístěny renesanční kamenné náhrobky významných měšťanů a osobností Moravské Třebové. Další cenné náhrobky jsou na hřbitově a v lapidáriu zřízeném z bývalé márnice. Ke hřbitovu vedly z města takzvané Schody mrtvých s renesančním portálem z roku 1575. Na vrcholu Křížového vrchu je sousoší Kalvárie od místního sochaře Jiřího Pacáka, který byl žákem Matyáše Brauna.