Pardubičtí politici se umí pohádat prakticky o každou větší investici. Ovšem existují výjimky. Jednou z nich je stavba nového centra pro lidi s hendikepem Smysl. To za zhruba sto milionů korun vyroste v Polabinách a na jeho potřebě panovala na jednání zastupitelstva vzácná shoda.

„Staveniště jsme předali zhotoviteli a práce se už rozbíhají. Hotovo by mělo být do konce roku 2026. Jsem rád, že se tento dlouho připravovaný projekt konečně dostal do fáze výstavby. Centrum Smysl nabídne důstojné a moderní zázemí organizacím, které pomáhají lidem se zdravotním znevýhodněním,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Hlavní bonus nové stavby bude v tom, že na jedné adrese bude moci působit více organizací, jež pomáhají postiženým. Lidé, kteří dnes často pendlují mezi několika adresami, získají poprvé v Pardubicích všechno pod jednou střechou – a to jim výrazně usnadní život.

„Spojením těchto služeb na jedno místo zvýšíme komfort klientů i pracovníků, neboť některé služby na sebe velmi vhodně navazují nebo se doplňují. Ročně zde deset organizací obslouží 4 500 klientů,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký zvolený za Žijeme Pardubice.

S placením pomůže EU

Na nákladnou investici přidá peníze Evropská unie. „Projekt se podařilo vysoutěžit za cenu 94,88 milionu korun. To představuje úsporu téměř 26 milionů oproti vyprojektovaným nákladům. Dotace z Unie by mohla činit až 55 milionů, tedy zhruba 57 procent celkových nákladů. Zbytek uhradíme z vlastních zdrojů rozpočtu města včetně peněz určených na předfinancování dotace,“ uvedl Jakub Rychtecký.

V novém centru Smysl najdou své zázemí původní uživatelé, kteří již ve spolupráci s městem kvůli připravované rekonstrukci budovu opustili a nyní fungují v náhradních prostorách. Jedná se o Péči o duševní zdraví, Středisko rané péče v Pardubicích, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, Středisko Audiohelp, SONS – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Help centrum – půjčovna a prodejna kompenzačních pomůcek.

„Díky rozšíření kapacity se tam nově přestěhují také TyfloCentrum Pardubice, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Tyfloservis,“ doplnila mluvčí města Ivana Dolanová.

Změní se i okolí budovaného centra. Na jižní straně budovy vznikne přístavba, která zajistí dodatečné prostory pro nové organizace. Důležitým prvkem návrhu je také univerzální přístupnost pro lidi se zrakovým postižením – veškeré hlavní komunikační trasy, vstupy, zábradlí a výtahová věž tak budou v kontrastních barvách, což usnadní orientaci v prostoru.

Politici navíc slibují, že centrum bude další městskou budovou s tzv. zelenou střechou. „Projekt myslí i na své okolí. Abych byl konkrétní, tak tu vznikne přes 40 nových parkovacích míst a okolí centra projde sadovými úpravami. To vše přispěje ke zlepšení kvality života právě v této části Polabin,“ dodal primátor Jan Nadrchal.

Radnice díky stěhování organizací uvolní také některé městské nebytové prostory, které nyní využívají. Například Tyflocentrum, které se stará o zrakově postižené, využívá část jedné z budov mateřské školy Závodu míru. „Ta by se tak mohla vrátit ke svému původnímu účelu a sloužit opět pardubickým dětem v předškolním vzdělávání,“ uvedla Ivana Dolanová.