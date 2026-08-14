Centrum v Pardubicích dokončuje domov pro lidi s autismem

Rodinné Integrační Centrum otevře 1. září v Lánech na Důlku v Pardubicích domov pro lidi s poruchami autistického spektra (PAS). Zařízení, jehož vybudování si vyžádalo přes 40 milionů korun, bude klienty přijímat postupně. Hlavní stavební práce jsou dokončené. ČTK to řekla ředitelka centra Hana Janiková. Zařízení bude podle organizace jedinou službou svého druhu v Pardubickém kraji.
"V tuto chvíli jsou hlavní stavební práce dokončené a probíhá kolaudace objektu. Současně intenzivně pracujeme na dokončování a zařizování vnitřních i venkovních prostor tak, aby objekt mohl od začátku sloužit svému účelu a byl pro klienty vhodný, bezpečný a příjemný," uvedla Janiková.
Porucha autistického spektra je neurovývojové onemocnění, které ovlivňuje komunikaci, sociální vztahy i způsob, jakým člověk vnímá své okolí. Projevuje se už v dětství a trvá po celý život. Počet lidí s poruchou autistického spektra podle Janikové výrazně roste. Zatímco dříve připadal jeden člověk s autismem zhruba na 42 lidí, dnes je to přibližně jeden z 20. Projevy poruchy se liší, od autismu spojeného s mentálním postižením až po Aspergerův syndrom.
Organizace koupila v Lánech na Důlku patrový dům a přestavěla ho, aby vyhovoval klientům a jejich rodinám. Rekonstrukce nakonec vyšla na více než 40 milionů korun. Zkomplikovaly ji skryté vady objektu, které se ukázaly až po odkrytí částí stavby. Jejich odstranění si vyžádalo vícepráce za více než šest milionů korun.
"Realizace byla náročnější, než jsme původně předpokládali. Největší komplikací byly právě skryté vady objektu, které se objevily až v průběhu stavebních prací a které bylo nutné řešit, aby bylo možné objekt bezpečně a kvalitně dokončit," řekla Janiková.
Projekt byl spolufinancován z evropských dotací, přesto centrum kvůli dodatečným nákladům a pořízení vybavení hledá další finanční zdroje. O pomoc proto požádalo firmy, nadace i jednotlivé dárce. Využívá také platformu Darujme.cz, darovací smlouvy, výzvy na sociálních sítích a transparentní účet. O podporu požádalo rovněž Pardubický kraj a město Pardubice.
"Přestože se podařilo získat významnou podporu, stále nám na dofinancování potřebných nákladů chybí více než jeden milion korun," uvedla Janiková.
Domov nabídne bydlení a péči lidem s PAS a zároveň odlehčovací službu pro jejich rodiny. Pět klientů v něm bude moci pobývat celoročně a další dva budou moci využívat kratší pobyty podle potřeby rodin. Rodinné Integrační Centrum pomáhá přibližně 350 rodinám v kraji.