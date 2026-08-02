Cenu diváků na festivalu Litomyšl Fest získal dokument Bára Basiková

Autor: ČTK
  17:49aktualizováno  17:49
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na letošní ročník filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest vydali pořadatelé přes 22.000 vstupenek. Proti loňsku je to o 3000 až 4000 víc, i když počet uváděných filmů byl obdobný, navíc bylo jen letní kino. Návštěvníci také hlasovali o ceně diváků, řekla ČTK Barbara Trojanová z pořadatelského týmu.

"Vítězem se stal časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Bára Basiková, stejně jako v Karlových Varech. Na druhém místě, které nevyhlašujeme, by skončil ze severské sekce Poslední Viking a na třetím britský film Přísahám, že za to nemůžu," uvedla Trojanová.

Přehlídka měla na programu téměř stovku filmů včetně animovaných a dokumentárních. Zájem o filmová představení byl velký, v sálech bylo už od dopoledne plno, většinou se ale diváci dovnitř dostali. Výjimkou byl právě film o Báře Basikové, kde na některé diváky, kteří neměli akreditace, místo nezbylo.

Během pěti festivalových dní se promítalo v sedmi sálech s kapacitou přes 1600 diváků. Přehlídka uvedla mimo jiné slavnostní premiéru nového seriálu České televize Na tělo. Natočil ho Jan Hřebejk podle knihy a scénáře Martiny Formanové, ve vysílání se objeví na podzim. V distribuční předpremiéře se promítal například německý snímek Spravedlnost režiséra Faraha Shariata, dánské Nové začátky, které natočila Paprika Steenová, remasterovaná klasika Dogma od Kevina Smithe, španělské Hořké svátky režiséra Pedra Almodóvara nebo český snímek Šest gramů, jehož autorem je Miroslav Ondruš. Některé snímky doprovodily i besedy s tvůrci.

Přestože po dobu trvání festivalu panovalo většinou horké počasí, v promítacích sálech bylo příjemně. Klimatizační jednotky na chlazení si pořadatelé zajistili předem. Výjimkou bylo kino Sokol, kde je pouze rekuperace. "Paradoxně nám vedro nahrálo, protože lidé nechodili po městě a seděli ve vychlazených sálech a dívali se od dopoledne do večera na filmy," řekla Trojanová.

Filmový program doplnilo 12 koncertů, čtyři večerní na prvním nádvoří zámku a osm odpoledních v zámeckém parku. Do doprovodného programu patřila také mediální debata, pro děti výtvarné a animační dílny, herní zóna a dětské projekce

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