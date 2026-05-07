Hala, kde by měla od příštího roku působit společnost Rohlik.cz, vzniká na katastru Opatovic nad Labem, zhruba čtyři sta padesát metrů od nejbližších rodinných domů v Čeperce. Podle územního plánu zde být může. Firma Czech Industrial Development si koupila pozemky v sousedství dálniční křižovatky a začala projekt připravovat.
V roce 2021 se proti tomu postavili lidé z Opatovic nad Labem. Báli se dopravních problémů spojených s kamiony či auty zaměstnanců, zvýšení hluku, protestovali proti záboru zemědělské půdy. Přidala se i obec Čeperka, která se stavbou haly nesouhlasí.
Boj vedli v zastupitelstvu i během komunálních voleb, bránili se proti rozhodnutí úřadů a u soudu si vymohli vyhlášení místního referenda. V lednu 2023 lidé v Opatovicích hlasovali pro to, že si halu nepřejí. Jenže brzy se ukázalo, že zabránit stavbě, která je v souladu s územním plánem, prakticky nejde. Pokud by tedy obec nechtěla vykoupit od investora pozemky za více než sto milionů korun. A to zastupitelstvo udělat nechtělo.
Magistrát stavbu povolil, krajský úřad odvolání odpůrců zamítl, krajský soud jejich žalobu zamítl. Poslední šancí to změnit bylo podání kasační stížnosti.
Obec Čeperka v ní argumentovala například tím, že provoz společnosti Rohlik.cz přinese do oblasti větší dopravní zátěž. To investor odmítal a argumentoval tím, že z křižovatky vybudoval k areálu novou komunikaci, díky které bude dopravní zátěž ve skutečnosti nižší. Nejvyšší správní soud přitakal argumentům investora.
„Dopravní řešení stavby je koncipováno tak, že pomocí nově vybudované pozemní komunikace lze očekávat výrazné odklonění i osobní dopravy,“ uvádí se v rozsudku. Soud zároveň zdůraznil, že obavy z dopravy musí být podloženy odbornými posudky, nestačí jen obecná tvrzení.
Obec není univerzální ochránce půdního fondu, uvedl soud
Nejvyšší správní soud odmítl i stížnost obce, podle níž úřady nedostatečně a nesprávně posoudily zábor zemědělské půdy. Podle soudu to není záležitost obce. „Z uvedeného přímé dotčení jejích veřejných subjektivních práv dovodit nelze, přitom stěžovatelka se nenachází ani v postavení univerzálního ochránce zemědělského půdního fondu,“ uvedl soud. Proti rozsudku už neexistují žádné opravné prostředky.
Hala o výšce 16,5 metru má zastavěnou plochu bezmála 25 tisíc metrů čtverečních. Stavba zahrnuje 162 parkovacích míst pro osobní automobily.
Stavební část nové haly bude podle jednatele developerské firmy Czech Industrial Development Jana Jirotky hotová letos v červnu, do konce roku se budou montovat technologie, logistické centrum online supermarketu Rohlik.cz by zde mohlo začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku. S ní se developer dohodl až ve chvíli, kdy překonal hlavní překážky.
Výstavba haly přišla investora na zhruba 1,5 miliardy korun. Zdržení vyvolané spory investici prodražilo. „Přibližně o sto milionů korun,“ uvedl Jirotka.