Spalovna odpadů v Opatovicích má zelenou, elektrárna získala stavební povolení

Záměr již dříve od ministerstva životního prostředí získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), souhlasné environmentální vyjádření mají elektrárny i od krajského úřadu v Pardubicích a na stavbu je už vydáno územní rozhodnutí.

Nyní elektrárna na zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) získala povolení stavby. Spalovnu chce firma postavit v katastru obce Čeperka.

„Tato lokalita byla a nadále zůstává prioritní variantou pro realizaci projektu. Lokalita plně odpovídá požadavkům na výstavbu zařízení tohoto typu a splňuje veškeré parametry vyžadované v rámci příslušných povolovacích procesů. I proto nadále postupujeme v souladu s plánem a pokračujeme v navazujících krocích v této lokalitě jako výchozí variantě projektu,“ uvedla mluvčí elektrárny Hana Počtová.

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny, která by na katastru obce měla vyrůst na přelomu let 2028 a 2029, před zhruba dvaceti lety odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky, která proti spalovně dlouhodobě vystupuje.

„Ve středu máme zastupitelstvo, tak se poradíme a předpokládám, že se proti povolení budeme odvolávat. Je na to 15 dní a myslím, že by to bylo i namístě,“ řekla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. Obec si nechává zpracovat nový územní plán, ten současný v textové části uvádí, že u elektrárny může být zařízení pro spalování odpadu. Nově chce obec, která spalovnu odmítla v plebiscitu v roce 2022, formulaci změnit tak, že v území bude možné spalovat jen odpad vzniklý v areálu elektrárny, ne dovezený. Podle Vosáhlové se ale dá čekat, že elektrárna tento návrh napadne.

Elektrárna pro jistotu zpracovala i záložní záměr spalovny v katastru sousední obce Hrobice, obě lokality jsou v areálu elektrárny. Hrobice s plánem souhlasí, záměr zatím čeká na stanovisko EIA.

V současnosti elektrárna dokončuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Výběrové řízení bude vyhlášeno během několika měsíců a zohlední nejen investiční náklady, ale také celkovou efektivitu a provozní náročnost během celého životního cyklu zařízení.

Stavba za sedm miliard korun

Investiční náklady stavby se odhadují na sedm miliard korun. „Důležitým aspektem je skutečnost, že ZEVO Opatovice získalo podporu z Modernizačního fondu v rámci programu HEAT, a to ve výši přibližně 60 procent investičních nákladů. Tato dotační podpora je vázána na splnění přesně stanovených časových milníků, a proto je dodržení harmonogramu naprosto klíčové. Uvedení zařízení do provozu plánujeme na přelom let 2028 a 2029,“ uvedla Počtová.

Kapacita spalovny by měla podle dokumentace dosahovat 150 tisíc tun odpadů ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny. Teplo elektrárna dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Elektrárny Opatovice na Pardubicku chtějí do konce roku 2030 zcela přestat využívat jako palivo hnědé uhlí. Nahradit ho má zemní plyn, biomasa a spalování komunálního odpadu, případně i instalace fotovoltaických panelů. Dekarbonizace bude rozdělena do několika etap, které se budou časově překrývat, uhelné kotle se budou postupně odstavovat.