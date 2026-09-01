Černá u Bohdanče na Pardubicku otevřela vlastní mateřskou školu. Moderní bezbariérová stavba poskytne předškolní vzdělávání 50 dětem. Rodiče dosud museli vozit děti do školek v jiných obcích, kde už ale nejsou volná místa. Práce radnice zahájila v roce 2018, kdy začaly práce na změně územního plánu.
V Černé u Bohdanče, která leží v blízkosti krajského města se počet obyvatel v posledních letech díky rozsáhlé výstavbě zvýšil na 750 a dál roste. V současné době žije v obci už téměř 70 dětí mladších šesti let. Školka k dispozici nebyla, rodiče tak byli nuceni spoléhat na školky v sousedním Rybitví, Bohdanči nebo Živanicích, které však již vyčerpaly své kapacity.
Nová přízemní budova s dřevem obloženými fasádami s užitnou plochou 670 metrů čtverečných má dvě prostorné třídy, z nichž každá pojme 25 dětí. Výstavba pamatuje i na potřeby dětí mladších tří let a také děti se speciálními vzdělávacími potřebami, vše je plně bezbariérové. Součástí objektu jsou velká dětská herna, umývárny, moderní zázemí personálu i vybavená kuchyň s kapacitou až 60 jídel denně.
Projekt kladl důraz na energetickou efektivitu a ekologický provoz. Vytápění a ohřev vody zajišťují dvě tepelná čerpadla napojená na podlahové vytápění. Systém navíc v obytných místnostech doplňuje rekuperace, která zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu. Budova stojí uprostřed zahrady s herními prvky.
Náklady dosáhly téměř 71 milionů korun. Výstavbu 42 miliony korun podpořila dotace z programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace.