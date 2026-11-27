Chrudim by chtěla obnovit Červenou studánku na Pumberkách. Není ale jisté, zda se městu podaří vrátit vodu do původního prameniště. Podle hydrogeologického průzkumu si totiž pravděpodobně našla jinou cestu. Radnice přesto zvažuje úpravu zanedbaného místa, a to i bez obnovení pramene. ČTK to řekl radní Jan Doucek (SNK-ED).
Červená studánka má historii sahající do středověku. Její vodu lidé považovali za zázračnou a využívali ji k léčbě různých neduhů, například očních potíží nebo bolestí kloubů. "Je to normální voda. Jen má v sobě víc vápence, protože jde z hornin, které jsou vápnité. Určitě to ale není léčivý pramen," řekl Doucek.
Podle chrudimského kronikáře Jana Ceregettiho nechal rytíř Blažej Borovanský v roce 1608 pramen upravit a zakrýt střechou z červených tašek, podle nichž získala jméno. V 17. století nad pramenem vznikla kaple zasvěcená Čtrnácti svatým pomocníkům. Její podobu navrhl architekt František Schmoranz a v roce 1883 ji nechal postavit místní mlynář František Podhájský. Sakrální stavbu město obnovilo v roce 2011.
Studánka v minulosti opakovaně vysychala a čas od času se pramen objevil znovu. Vloni ale opět vyschl a tento stav trvá dosud. "Nechali jsme proto zpracovat hydrogeologický průzkum, který ukázal, že si voda pravděpodobně našla jinou cestu a vyvěrá jinde, případně pod studánkou. Její návrat na původní místo by vyžadoval větší geotechnické zásahy," řekl Doucek.
Město podle něj zatím nemá obnovu studánky mezi prioritami. Místo by ale chtělo časem upravit, i kdyby se vodu nepodařilo vrátit, řekl Doucek. "To místo dnes nevypadá dobře. Stálo by za to ho dát do kupy, možná i bez pramene. Zatím nevíme, jestli se podaří vodu znovu zachytit a přivést do studánky," řekl Doucek.
Doucek upozornil, že voda v okolí studánky stále je. Pod svahem pod Moravskou ulicí vyvěrá několik pramenů. Podle něj je možné, že voda, která dříve přitékala do Červené studánky, dnes teče jinudy a dostává se přímo do potoka. Místo studánky tak pramen míjí. Tuto domněnku by ale musel potvrdit další hydrologický průzkum.
Předchozí vedení města se rozhodlo Červenou studánku obnovit a vrátit jí důstojnější podobu. Zadalo proto architektonický návrh a projekt. Současné vedení města se nejdřív musí s návrhem seznámit a pak rozhodnout, co bude dál, řekla ČTK místostarostka Šárka Trunečková (SNK-ED).