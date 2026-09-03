Červeňák v Pardubicích budou nejspíš spásat koně i další zvířata

Přírodní oblast Červeňák v Pardubicích budou spásat koně, možná také krávy nebo ovce. Pastva má být součástí dlouhodobé péče o rozsáhlé travnaté plochy, řekl dnes novinářům Martin Trávníček ze spolku Pestré Polabí. Bývalé vojenské cvičiště město od loňského podzimu upravuje, příští rok ho chce otevřít veřejnosti.
"Je to tady rozsáhlé, takže sekat křovinořezem osm hektarů nedává smysl, jak ekonomicky, tak ekologicky. Je lepší nějaká kombinace seče a pastvy," řekl Trávníček.
Podle Trávníčka se pro Červeňák nejlépe hodí koně, protože tam převažují trávy, které spásají. Krávy by mohly pomáhat s omezováním některých dominantních rostlin a náletových dřevin. Do budoucna by se podle něj mohly využívat také ovce, především v částech s menšími dřevinami, dodal Trávníček.
Obnova Červeňáku proměnila podobu bývalého vojenského cvičiště. V první fázi se kácely především náletové a invazní dřeviny, aby uvolnily místo pro cenné duby a obnovily se původní otevřené plochy. Jedním z výrazných vojenských prvků bude obnovený prostor bývalého důstojnického klubu. Původní stavba byla podle průzkumů v havarijním stavu, proto ji nahradí nový objekt vycházející z historické podoby. Sloužit bude jako zázemí pro správu území a nahoře bude mít malou vyhlídku. Zachovaný zůstane jeden z původních vojenských pilířů, ze kterého vznikne vyhlídka nad Chrudimkou.
"Zákopy se tady zčásti obnovují a stejně tak další vojenské pozůstatky. Některé bunkry ale zasypáváme, protože jsou v tak špatném stavu, že je není možné stavebně využít. Součástí areálu bude také dětské hřiště vojenského typu. Má připomínat zdejší historii a zároveň nabídnout prostor k pohybu a hraní," řekla Jana Kohlová z ateliéru Panoram, která dělala územní studii obnovy Červeňáku.
Podle Trávníčka se v Červeňáku daří vzácnějším druhům rostlin. Při biologickém průzkumu tam ochranáři nově objevili kruštík polabský, vzácnější druh orchideje, a z nedaleké Vinice se do oblasti rozšířila také okrotice bílá. Potvrzuje se tak, že dlouhodobá péče o území přispívá k návratu druhově pestré vegetace, řekl Trávníček.
Bývalé armádní cvičiště město získalo v roce 2019. Obnovuje ho za více než 75 milionů korun. Podle smlouvy mají práce skončit v roce 2028, architektka ale věří, že se je podaří dokončit už příští rok.
Červeňák je po dobu prací zavřený a město upozorňuje, aby lidé zákaz vstupu respektovali. V oblasti jezdí těžká technika, pokračují výkopové práce či demolice. Podle primátora Jana Nadrchala (ANO) se zákaz vstupu nevyplácí podcenit, jeden člověk si tam zlomil nohu. "Území není v současné době bezpečné pro běžné uživatele," řekl primátor.