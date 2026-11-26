Česká Třebová na Orlickoústecku chce v příštím roce pokračovat v přípravě velkých investičních projektů, mezi které patří obnova Nového náměstí a modernizace krytého plaveckého bazénu. Plánuje také zahájit přestavbu bývalé správní budovy na nájemní byty. Na investice chce město vyčlenit přibližně 60 až 80 milionů korun. ČTK to řekl starosta Zdeněk Řehák (3PK).
"Na investice se v posledních letech pohybujeme někde kolem 60 až 80 milionů korun. Záleží na tom, jaké jsou převody z předchozích let a kolik prostředků můžeme zapojit z minulých přebytků. Také zvažujeme úvěr, ale neznamená to, že si musíme všechny peníze půjčit," řekl Řehák.
Město bude v příštím roce pokračovat v přípravě obnovy Nového náměstí. Projekt počítá s úpravou sítě cest i centrální části, která má sloužit jako odpočinková zóna s vodním prvkem a místy k posezení. Město chce zachovat také stávající vzrostlé stromy. Pokračovat bude i příprava modernizace krytého plaveckého bazénu, u něhož radnice plánuje dokončit projektovou dokumentaci a posunout se k získání stavebního povolení.
"Technologie bazénu je vzhledem k agresivnímu prostředí už za zenitem. Nechtěli bychom se dostat do situace, kdy budeme muset bazén na nějakou dobu zavřít. Podle zkušeností ze Svitav víme, že tam to stálo přes 200 milionů korun, takže předpokládám, že i my se budeme pohybovat v těchto částkách," řekl Řehák.
Dalším plánovaným projektem je přestavba bývalé správní budovy v Bezděkově na bytový dům s přibližně deseti nájemními byty, které by mohly sloužit například jako startovací bydlení. Město počítá s tím, že by práce mohly začít příští rok. Vyřešit chce také zatékání do zimního stadionu.
"Zatím řešíme projektovou dokumentaci. Předběžný odhad nákladů je poměrně vysoký, přesahuje 30 milionů korun. Uvidíme, jak se bude projekt vyvíjet a kdy bude možné opravy zahájit, protože musíme zohlednit také provoz zimního stadionu," řekl starosta.
Město bude rozpočet schvalovat v prosinci. Podle návrhu počítá s příjmy 485,7 milionu korun, výdaje plánuje za 589 milionů korun. Rozpočet je tedy navržen jako schodkový. Rozdíl chce pokrýt zapojením 52 milionů korun z úvěru a 51,3 milionu korun z přebytků hospodaření minulých let.