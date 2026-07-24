Česká Třebová dokončuje projekt na obnovu Nového náměstí

Město Česká Třebová na Orlickoústecku dokončuje projektovou dokumentaci k obnově Nového náměstí. Radnice chce proměnit zastaralý prostor z 60. let minulého století, který už nevyhovuje dnešním potřebám. Revitalizace přinese úpravy dopravy a parkování i proměnu parku. ČTK to řekl starosta Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT).
"Projektová dokumentace je už prakticky hotová, měla by být do konce prázdnin. Ještě nám projektant představí finální verzi, ale jsme těsně před jejím odevzdáním. Následovat bude žádost o stavební povolení. Už teď probíhá získávání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, takže příprava pokračuje podle plánu," řekl Řehák.
Nové náměstí vzniklo v 60. letech minulého století a město ho nyní plánuje upravit tak, aby lépe sloužilo obyvatelům i návštěvníkům. Současný prostor nenabízí dostatek míst pro trávení volného času, chybí parkovací místa a nevyhovuje ani uspořádání dopravy. Radnice chce řešit také zastaralé parkové plochy, síť cest a nevyhovující vodní prvek, který je ve špatném technickém stavu.
Radnice zachová kolem náměstí obousměrný provoz, ale změní organizaci parkování. V horní části vzniknou kolmá parkovací stání a přibudou další parkovací místa. Město zároveň upraví vjezd na vnitřní parkoviště mezi stromy, kam se nově bude vjíždět pouze z jedné strany.
Součástí revitalizace bude také obnova parkových cest s ohledem na zachování vzrostlých stromů. Radnice vybuduje nové pobytové schodiště a nahradí starý vodní prvek. Fontánu přesune na jiné místo a spolu s ní upraví i uspořádání cest v centrální části náměstí.
"Projekt vychází ze studie, kterou jsme veřejnosti představili už dříve. Přesné náklady zatím neznáme, vyplynou z právě dokončené projektové dokumentace," řekl starosta.