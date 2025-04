Nájezd na D35 odmítli, po letech si to v České Třebové rozmysleli

Česká Třebová bude mít dálnici za kopcem, ale přímé spojení s ní zastupitelé v roce 2014 odmítli. Chystaná mimoúrovňová křižovatka Litomyšl sever proto z plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zmizela. Když politici v České Třebové před šesti lety dospěli k závěru, že to byla chyba, bylo podle státní organizace pozdě. Ale teď to město zkouší znovu. A ŘSD neříká ne.

Česká Třebová začala vyjednávat, zda by ke dvěma mimoúrovňovým křižovatkám na deseti kilometrech nepřibyla třetí ve tvaru T pro osobní vozy. Díky ní by řidiči jedoucí z Třebové na Prahu najeli na dálnici po devíti kilometrech. Bez ní je čeká 16 kilometrů zpestřených průjezdem Litomyšlí. Anebo by jeli přes Choceň či po okreskách.

„Sondujeme, jaké jsou možnosti, musíme jednat se všemi stranami a budeme hledat kompromis, který bude přijatelný pro všechny,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

Na jednání v Litomyšli uspěl. „Nejsme proti. My to rozhodně podpoříme,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Plán České Třebové a Litomyšle vítá i Ústí nad Orlicí. „Pokud by se otevřela cesta k dobudování úrovňové křižovatky, bylo by to prospěšné pro celý region,“ řekl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Dostavbu křižovatky připustil před dvěma měsíci i klíčový muž – šéf ŘSD Radek Mátl. U Němčic totiž vzniknou automatickou závorou zabezpečené služební vjezdy a nájezdy pro vozidla zimní údržby, a to jak ze silnice II/358 na Českou Třebovou, tak II/360 ve směru na Ústí nad Orlicí. „Domluvili jsme se, že u Litomyšle bude dálnice bez křižovatky a případně budeme čekat na změnu stanoviska. Pak jsme samozřejmě připraveni ji dostavět. Technicky by to samozřejmě možné bylo,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz.

Stavba křižovatky ale hodně vadí Němčicím, které by ji měly za humny. Obec se bojí, že by křižovatka přilákala auta z České Třebové, ale i z Ústí nad Orlicí, a už dvacet let o tom nechce ani slyšet. „Na našem stanovisku se nic nezměnilo. Jsme kategoricky proti a budeme se tomu snažit zabránit. Žádný sjezd, žádnou křižovatku nechceme,“ řekl starosta Němčic Josef Racek.

Kde je přivaděč, ptají se města

V České Třebové a Ústí nad Orlicí se zatím musejí smířit s tím, že cesta k nové dálnici v roce 2027 bude všechno, jen ne pohodlná a už vůbec ne rychlá. Na výběr budou mít: buď už dnes přetíženou Choceň, jejíž obchvat stále zůstává jen vizí, nebo ulice Litomyšle, kde dlouhé čekání v Zahájské ulici při vjezdu na hlavní spojnici od náměstí pije nervy řidičům už dnes.

A to ještě chce Litomyšl průtah městem obrat o dva ze čtyř pruhů. Řidiči z České Třebové také mohou vyrazit po okreskách k mimoúrovňové křižovatce v obci Řídký u Litomyšle. „Takovéto řešení ale podle mne nepomůže vůbec nikomu,“ řekl Řehák.

Přes kopec jezdit nechceme! Opravdu?

Pro hlubší pochopení problému je nutné jít v čase skoro dvacet let nazpět. Ústí nad Orlicí a Česká Třebová prosazovaly severní variantu tehdy ještě rychlostní silnice R35, která by jejich města přímo napojila na dálniční síť. Nakonec zvítězila jižní trasa s nejasným slibem, že Ústí i Třebová se na dálnici nějak napojí.

Ředitelství silnic a dálnic počítalo s tím, že osobní auta z České Třebové na dálnici najedou na křižovatce Litomyšl sever, ke které se dostanou přes Kozlovský kopec. To se tehdy vůbec nelíbilo Litomyšli, která o další, v pořadí již třetí křižovatku nestála a tvrdila, že by jí to rozdělilo město.

Plán ŘSD ale nakonec překvapivě shodila samotná Česká Třebová s tím, že takový nájezd nepotřebuje. „Dohodli jsme se, že jakýkoliv přivaděč přes hřeben v nadmořské výšce 600 metrů by nebyl dobrý. V zimě by to bylo neprůjezdné,“ řekl v únoru 2014 tehdejší starosta Jaroslav Zedník.

Přesně o takový nájezd ale nyní Česká Třebová usiluje. A velice o něj stojí i Ústí nad Orlicí. „Už tehdy, když Česká Třebová přišla s tím, že netrvá na mimoúrovňové křižovatce, tak jsem tomu podnětu dvakrát nerozuměl a nechápal jsem ho,“ řekl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

Plán na resuscitaci MUK Litomyšl sever má plusy, ale také pár minusů. Jeden za všechny: Z České Třebové by k ní vedla cesta ze světelné křižovatky v centru, která už teď patří k nejzahlcenějším v kraji a nejde ji nijak rozšířit. A protože po dvaceti letech příprav obchvatu České Třebové není rozhodnuto dodnes ani o jeho trase, dopravu na křižovatce by nejspíše čekal odpudivý mix kamionů projíždějících městem a aut odbočujících na Kozlovský kopec vstříc dálnici.