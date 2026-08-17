Česká Třebová otevře na počátku října nový pavilon C domova pro seniory

Autor: ČTK
  12:04aktualizováno  12:04
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Česká Třebová otevře na počátku října nový pavilon C domova pro seniory. Náklady na stavební část největší městské investice od vybudování dopravního terminálu za 330 milionů korun dosáhnou zhruba 280 milionů korun, další peníze si vyžádá vybavení zařízení, řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT). Město na výstavbu získalo dotaci z Národního plánu obnovy, splnění dotačních podmínek potvrdilo ministerstva práce a sociálních věcí.

Původně měla být budova hotová do konce loňského roku. Radnice ale musela kvůli napjatému termínu spojenému s komplikacemi při založení stavby požádat o prodloužení doby dokončení do poloviny letošního roku, což poskytovatel dotace schválil.

Pavilon C stojí v blízkosti areálu domova pro seniory v Bezděkově na části pozemků bývalé firmy Böhm Plast Technik. Průmyslový areál město před lety koupilo a dalo zbourat výrobní budovy.

Budova C má podobu dvoukřídlého objektu s třemi nadzemními podlažími, který je propojen se současnou budovou A. Vznikne v něm 62 lůžek, z toho deset jako odlehčovací služba, 25 pro domov se zvláštním režimem a 27 pro domov pro seniory. U budovy je 38 parkovací míst. Pavilon je ve zkušebním provozu, první klienti se do něj nastěhují v říjnu. Podle Řeháka je o umístění v domově velký zájem.

Část vybavení spojená se stavbou, například kuchyňské linky, je součást rozpočtu projektu. Další nábytek jako stoly, židle či speciální postele musí město zaplatit s pomocí další dotace.

Současný domov pro seniory má kapacitu zhruba 100 míst a dva pavilony. Jeden je z roku 2003, druhý objekt pochází z roku 1910. Starší z nich původně sloužil jako chudobinec, od roku 1947 jako domov důchodců. Poslední rekonstrukce tam byla v roce 1978.

Nový objekt nahradí pavilon B z roku 1910, který svými parametry současným nárokům nevyhovuje, pokoje například nemají sprchy a toalety. Kromě technického stavu jsou problémem budovy nevyhovující dispozice, které znesnadňují personálu manipulaci s imobilními klienty a neumožňují dostatečné soukromí. Všichni klienti se z něj proto přestěhují do pavilonu C. Jaký bude další osud budovy, zatím město nerozhodlo, podle Řeháka ale zřejmě bude sloužit jako technické provozní zázemí domova.

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