Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

„Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná o požár v pokoji jednoho z bytů. V požárem zasaženém bytě byla nalezena jedna osoba bez známek života,“ uvedla Pipiš.
Požár byl nahlášený ve 21:30. Hasiči v domově odvětrali zakouřené prostory chodeb a kontrolovali všechny klienty, které nemuseli evakuovat. Dva lidi si převzala záchranná služba. Okolnosti a příčiny požáru jsou v šetření.
