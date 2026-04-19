Česká Třebová pokračuje v přípravách rozsáhlé opravy plaveckého bazénu

Autor: ČTK
  10:00aktualizováno  10:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Česká Třebová pokračuje v přípravách rozsáhlé opravy plaveckého bazénu. Poslední rekonstrukcí prošel před dvěma desítkami let a části určené veřejnosti i technické zázemí nejsou v dobrém stavu. Město již má zpracovanou studii, na niž naváže projektová dokumentace, řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT).

"Nepřetržitý provoz bazénu se na jeho stavu podepsal. Bavíme se o 14 až 16 hodinách provozu denně 350 dní v roce, z čehož je zřejmé, že jak technologie, tak stavební stav budovy dostávají zabrat," uvedl vedoucí krytého bazénu Petr Baláž.

V nejhorším stavu je podle něj bazénová technologie, která by se měla vyměnit. Filtrace a proces čištění vody je nutné renovovat, v havarijním stavu je podle posudku i střecha. Nový je jen zdroj vytápění, který se modernizoval v posledních letech.

Připravovaná projektová dokumentace se zabývá opravou a modernizací současného bazénu. Přibýt by měla relaxační zóna v zadní části bazénu na západní straně. Její součástí budou tradiční finská sauna a medová nebo solná sauna. Doplnit by se měla také další část s bazénem s teplou vodou, vířivkami a chrliče, přestavba čeká i tobogánovou věž s tubusem.

Náklady město zatím jen odhaduje na 200 až 250 milionů korun, vychází při tom z obdobné rekonstrukce bazénu například ve Svitavách. Podle Řeháka by mohla být projektová dokumentace hotová do konce letošního roku.

O tom, zda se město do rekonstrukce pustí, rozhodne až nové vedení radnice a možnost získat na opravy dotace. Česká Třebová v současnosti buduje městskou knihovnu a staví další pavilon domova pro seniory, takže nemá peněz nazbyt, musela si vzít i úvěr.

Budova prošla rekonstrukcí v roce 2000, později ještě nahradila obklady hlavního bazénu nerezová vana. Šest drah má délku 25 metrů. Bazén vlastní a provozuje městská společnost Eko Bi.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

