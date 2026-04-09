Česká Třebová pokračuje v přípravě revitalizace Nového náměstí. Jeho podoba pochází ze 60. let minulého století, neplní pobytovou funkci pro obyvatele, nevyhovuje počtem parkovacích míst a neodpovídá současným požadavkům na veřejný prostor. Budoucí vzhled náměstí určila studie, do dvou měsíců bude hotová projektová dokumentace. Náklady se dříve odhadovaly na 20 až 30 milionů korun, budou ale zřejmě podstatně vyšší, řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT).
Změnit by se měly jak zpevněné plochy, tak parková část. "Komunikace ve spodní části náměstí by se měla navýšit a stane se z ní jednosměrka. Vznikne tam větší prostor pro případné setkávání občanů," uvedl Řehák.
Kolem náměstí bude provoz obousměrný a změní se režim parkování. V horní části budou parkovací místa kolmá, další stání přibudou. Upraví se také vjezd na vnitřní parkoviště obklopené stromy, které je nyní průjezdné, příjezd bude jen z jedné strany.
Plánuje se obnova sítě cest v parku, která bude co nejvíce respektovat vzrostlé dřeviny. Projekt pročítá také například s pobytovým schodištěm a vodním prvkem v centrální části náměstí. "Úplně se předělá, ten současný je ve velmi špatném stavu. Umístí se do jiného místa a změní se dispozice cest," řekl Řehák.
Česká Třebová s revitalizací nebude spěchat. Za více než 90 milionů korun buduje městskou knihovnu, která vzniká z areálu bývalé svářečské školy. Za 260 milionů korun buduje také nový pavilon domova pro seniory. Obě investice by měly být hotové letos. Úpravy Nového náměstí by mohly začít v roce 2028.
Nové náměstí vzniklo při bytové výstavbě v 60. letech minulého století. Město o jeho revitalizaci uvažuje už minimálně od roku 2014.