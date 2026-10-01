Česká Třebová představila novostavbu pavilonu C domova pro seniory

Česká Třebová na Orlickoústecku dnes představila nový pavilon domova pro seniory. Vznikl v blízkosti současného areálu v Bezděkově na části pozemků bývalého výrobního areálu společnosti Böhm Plast Technik. Většina klientů se do nové budovy nastěhuje v nejbližších dnech, řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK - Pro prosperující ČT).
Nová budova C je dvoukřídlý objekt s třemi nadzemními podlažími, který je propojen se současnou budovou A. Vznikne v něm 62 lůžek, z toho deset jako odlehčovací služba, 25 pro domov se zvláštním režimem a 27 pro domov pro seniory. Celková kapacita domova se díky němu zvýší o 25 lůžek. Služba domova se zvláštním režimem začne v pavilonu C fungovat od 1. ledna příštího roku.
Nový objekt nahradí pavilon B z roku 1910, který svými parametry současným nárokům nevyhovuje, pokoje například nemají sprchy a toalety. Kromě technického stavu jsou problémem budovy nevyhovující dispozice, které znesnadňují personálu manipulaci s imobilními klienty a neumožňují dostatečné soukromí. Část klientů se z pavilonu B, který bude vyklizen, postupně přemístí do modernějšího pavilonu A. Další se přestěhují do nové budovy.
Náklady na stavbu nového pavilonu byly 280 milionů korun, přičemž 80 milionů korun činila dotace z Národního plánu obnovy. Část vybavení spojená se stavbou, například kuchyňské linky, byla součástí rozpočtu projektu. Další nábytek jako stoly, židle či speciální postele musí město zaplatit s pomocí jiné dotace. Stavba byla druhou největší městskou investicí od vybudování dopravního terminálu za 330 milionů korun.
Současný domov pro seniory má kapacitu zhruba 100 míst a dva pavilony. Jeden je z roku 2003, druhý z roku 1910. Starší z nich původně sloužil jako chudobinec, od roku 1947 jako domov důchodců. Poslední rekonstrukce tam byla v roce 1978.
Areál bývalé firmy Böhm Plast Technik město před lety koupilo a dalo v něm zbourat výrobní budovy.