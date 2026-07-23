Česká Třebová připravuje modernizaci krytého bazénu, projekt bude do konce roku

Česká Třebová na Orlickoústecku připravuje modernizaci krytého plaveckého bazénu. Do konce letošního roku chce mít projektovou dokumentaci. Součástí přestavby má být výměna technologií, úprava provozu i vybudování wellness zóny. Náklady město předběžně odhaduje až na čtvrt miliardy korun. ČTK to řekl starosta Zdeněk Řehák (3PK).
"Nechceme stavět nový bazén. Chceme modernizovat ten stávající, vyměnit technologie, upravit jeho provoz a doplnit wellness. Náklady odhadujeme zhruba na 200 až 250 milionů korun, je to podobná cena jako ve Svitavách, kde také modernizovali bazén," uvedl starosta.
Modernizace je podle Řeháka nezbytná především kvůli technickému stavu bazénu. "Je v bídném stavu, i když to návštěvníci zatím nepoznají a bazén stále funguje. Může se ale stát, že nastane závada, kterou nebude možné rychle opravit. Neradi bychom se dostali do situace, kdy bychom ho museli kvůli havárii na několik měsíců uzavřít," řekl Řehák.
Zastaralý je také systém filtrace a čištění vody, který vyžaduje modernizaci. Podle technického posudku je v nevyhovujícím až havarijním stavu střecha objektu. Jednou z mála částí zmodernizovaných v posledních letech je zdroj vytápění.
Krytý bazén v České Třebové prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2000. Původní obklady hlavního bazénu později nahradila nerezová vana. Šestidráhový bazén má délku 25 metrů. Objekt vlastní a provozuje městská společnost Eko Bi. Bazén je v provozu celoročně, jiná města je na léto zavírají a provozují letní koupaliště. To ale Česká Třebová nemá, plovárna na Křivolíku je kvůli havarijnímu stavu dlouhodobě mimo provoz.