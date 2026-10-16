Českou Třebovou by měla vést koalice 3PK, ODS a Třebováků

Na koalici ve vedení radnice v České Třebové se dohodlo vítězné uskupení 3PK - Pro prosperující Českou Třebovou s ODS a sdružením Třebováci Zdraví, Sport, Vzdělávání. Dnes by měly všechny tři strany podepsat memorandum o spolupráci, řekl ČTK starosta Zdeněk Řehák (3PK). Ten by měl ve funkci pokračovat i v dalším období.
"Koalice pro Českou Třebovou, s níž jsme také jednali, se rozhodla, že budou konstruktivní opozice. Hodně jsme se bavili o tom, jak to bude fungovat dál, a myslím si, že je to na dobrém základě, alespoň pro začátek," uvedl Řehák.
Volby v České Třebové vyhrálo 3PK, v zastupitelstvu s 23 členy bude mít deset křesel. Koalice pro Českou Třebovou má po volbách pět zastupitelů, Nestraníci čtyři. Do zastupitelstva se ještě dostalo sdružení Třebováci Zdraví, Sport, Vzdělávání se dvěma mandáty a ODS a Stateční & Piráti, kteří mají po jednom křesle. 3PK s ODS a Třebováky bude disponovat většinou 13 hlasů.
V sedmičlenné radě by mělo mít 3PK pět zástupců včetně starosty a první místostarostky. Třebováci a ODS by měli mít po jednom radním, Třebováci dostali nabídku na pozici místostarosty. Ustavující jednání zastupitelů, kde se budou volit členové vedení města, by se mohlo předběžně konat 2. listopadu.
Před čtyřmi lety v České Třebové zvítězilo rovněž uskupení 3PK s 12 zastupiteli. Šest jich získala Koalice pro Českou Třebovou, pět Nestraníci s podporou Třebováků a Pro zdraví a sport. Po dvou mandátech měla ODS a formace 27 statečných. Koalici původně vytvořilo 3PK s ODS a Nestraníky, kvůli sporům tehdejší místostarostky Zuzany Nejedlé (Nestraníci) s hejtmanem a radním za 3PK Martinem Netolickým se však koalice před dvěma lety rozpadla a zůstali v ní jen zástupci 3PK a ODS se 14 hlasy.