Českou Třebovou dál povede Zdeněk Řehák s Petrou Válkovou

Zastupitelé České Třebové na Orlickoústecku dnes zvolili starostou Zdeňka Řeháka (3PK), který funkci obhájil a povede město druhé volební období. První místostarostkou se stala Petra Válková (3PK) a funkci bude zastávat také podruhé. Novým druhým místostarostou se stal Lubomír Vašina (Třebováci Zdraví, Sport, Vzdělávání).
Řehák i Válková budou funkce vykonávat jako uvolnění představitelé města a pobírat za ně plný plat. Vašina bude neuvolněným místostarostou, funkci tedy nebude vykonávat na plný úvazek a za její výkon bude dostávat odměnu stanovenou zastupitelstvem.
Ustavující zastupitelstvo v České Třebové potvrdilo koalici vítězného uskupení 3PK, ODS a sdružení Třebováci Zdraví, Sport, Vzdělávání. V třiadvacetičlenném zastupitelstvu mají společně 13 hlasů. V sedmičlenné radě 3PK obsadí pět míst, ODS a Třebováci po jednom.
Opozici tvoří Koalice pro Českou Třebovou s pěti mandáty, Nestraníci se čtyřmi a uskupení Stateční & Piráti s jedním zastupitelem. Válkovou by potěšilo, kdyby se zastupitelstvo přestalo dělit na koalici a opozici. Těší se na spolupráci se všemi, uvedla po zvolení.
Oproti volbám před čtyřmi lety má nyní 3PK deset mandátů, o dva méně než v roce 2022. Koalice pro Českou Třebovou získala pět křesel a Nestraníci čtyři, v obou případech o jedno méně než minule. ODS má jednoho zastupitele, zatímco před čtyřmi lety měla dva. Nově se do zastupitelstva dostali Třebováci se dvěma mandáty.