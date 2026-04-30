Účastníci si mohou vybrat hned ze dvou okruhů – kratší Trasa A měří 5 km, zatímco delší Trasa B nabízí 9 km. Chodci tak spojí pohyb s dobrým skutkem a navíc se seznámí s činností Českého červeného kříže.
Výtěžek z dobrovolných příspěvků podpoří dětskou léčebnu v Bukovanech a nákup pomůcek pro výuku první pomoci, včetně resuscitačních figurín batolat.
Symbolem pochodu jsou rukavice, charakteristické pro osobní styl první dámy humanity. Každý chodec proto na památku obdrží účastnický list, placku a taštičku s latexovými rukavicemi, jako nezbytný prvek první pomoci.