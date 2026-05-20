Charita Polička má volné prostory pro Centrum duševního zdraví pro děti

Oblastní charita v Poličce na Svitavsku získala nové administrativní zázemí ve zrekonstruované části barokní radnice. Díky tomu se charitě uvolnily prostory pro vznik připravovaného Centra duševního zdraví pro děti. Má reagovat na rostoucí potřebu podpory dětí a mladých lidí v této oblasti, uvedlo pardubické hejtmanství v tiskové zprávě.
"Nevnímáme tuto změnu jen jako přesun kanceláří. Pro nás je to především krok, který umožní další rozvoj služeb pro děti a rodiny v regionu. Velmi si uvědomujeme, jak zásadně v posledních letech narůstají psychické obtíže dětí a dospívajících. Pokud má mít pomoc skutečný dopad, musí být dostupná včas a co nejblíže lidem," uvedla ředitelka Oblastní charity Polička Petra Zahradníková.
Centrum duševního zdraví je určené dětem a adolescentům s duševními obtížemi z okresu Svitavy. Součástí je i podpora rodiny klienta.
Oblastní charita Polička zaměstnává v regionu více než 140 pracovníků. Zajišťuje sociální, zdravotní a další služby. Na Svitavsku provozuje i Centrum duševního zdraví pro dospělé. Ve spolupráci s Pardubickým krajem vzniká i nové Centrum duševního zdraví pro děti v Chrudimi.