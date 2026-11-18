Rozsudek v případu zakázky na stavbu parkovacího domu v Pardubicích vynese soud v úterý 24. listopadu. Obžalobě ze sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a z porušení povinnosti při správě cizího majetku čelí šest lidí včetně bývalého pardubického primátora Martina Charváta. Právní kvalifikace není u všech obviněných stejná. Státní zástupkyně pro ně navrhla peněžité tresty.
Mezi obžalovanými jsou kromě Charváta a jeho bývalé náměstkyně Heleny Dvořáčkové (dříve ANO a SPD) také Michal Drenko, Pavel Nevečeřal, Otakar Janecký a Jaroslav Menšík z představenstva Rozvojového fondu Pardubice. Všichni obžalovaní v závěrečných řečech vinu odmítli. Někteří poukázali na to, že jim obvinění a policejní vyšetřování způsobilo vážné problémy v osobním i profesním životě.
Charvát a Dvořáčková byli ve vazbě a stejně jako někteří další obžalovaní přišli o práci. Dvořáčková řekla, že jí situace zničila život a dobrou pověst a zasáhla její rodinu. "Byla jsem de facto obviněna za to, že jsem pečlivě vykonávala svoji práci," uvedla. Charvát popsal, jak byl po zadržení v listopadu před třemi lety 60 dní ve vazbě a nemohl se setkat ani s manželkou. V prosinci 2024 byl znovu zadržen a skončil na 36 hodin v cele. "Připadám si jako vymazaná existence," řekl Charvát.
Podle obžaloby se Charvát, Dvořáčková, Drenko a Nevečeřal snažili vyloučit ze soutěže na stavbu parkovacího domu společnost Porr, která podala nejvýhodnější nabídku, aby vyhrála firma na druhém místě Chládek a Tintěra. Aby zastřeli svůj úmysl, oslovili znalce, který měl potvrdit, že vítěz soutěže nabídl nereálně krátký termín zhotovení stavby. Posudek za 242.000 korun bez DPH to však nepotvrdil. Podle spisu se šest obžalovaných, mezi nimiž byl ještě Otakar Janecký a Jaroslav Menšík, domlouvalo také na tom, jak vyřadit vítěze soutěže na výběr stavebního dozoru. Toto výběrové řízení bylo zrušeno, později fond oslovil napřímo dva účastníky, z nichž vybral vítěze.
Státní zástupkyně Adéla Rosůlek navrhla pro obžalované peněžité tresty až milion korun a zákazy činnosti. Nejvyšší trest navrhuje třem obžalovaným, mezi nimi je i bývalý Charvát. Jak uvedla dříve, nebyl prokázán prospěch z manipulace zakázky, obžaloba stojí zejména právě na odposleších, tedy domluvě obžalovaných.