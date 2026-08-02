Choceň chystá volnočasový park se skateparkem a pumptrackem

Choceň na Orlickoústecku připravuje volnočasový park, v první etapě tam chce vybudovat skatepark a pumptrack. Hotová je studie a město začíná projektovat. ČTK to řekl starosta Jan Pažin (Živá Choceň).
"Park bude otevřený veřejnosti, bez oplocení a bez obsluhy. Má vzniknout jako volnočasový prostor pro rodiny s dětmi i mládež," řekl Pažin.
Město vychází z poptávky obyvatel. Do studie se zapojili mladí lidé, kteří jezdí na skateboardu nebo koloběžkách. Současný skatepark podle starosty dosluhuje, navíc je blízko zámku, což není moc vhodné, dodal.
"Část města u zámku si podle nás zaslouží jiné využití, zatímco nový prostor nabídne sportovní vyžití na vhodnějším místě," uvedl starosta.
Volnočasový areál město postaví v přírodním parku Peliny. Jde o lokalitu v údolí Tiché Orlice. Nový park chce město budovat v části, která těsně přiléhá k obchodní zóně.
"Máme tam prostor v územní rezervě. Myslíme si, že právě tady je vhodné pokračovat ve volnočasovém využití území, protože jde o část u železniční trati," řekl Pažin.
Město disponuje studií a připravuje projektovou dokumentaci. První etapu by mohlo mít hotovou v roce 2028. "První etapa by měla vyjít do 20 milionů korun. V současnosti hledáme možnosti financování včetně vhodných dotačních titulů, nejdříve ale potřebujeme dokončit projektovou dokumentaci," řekl starosta.
Budoucí rozšíření parku počítá podle studie také s dalšími aktivitami, jako jsou parkour, workout, boulder, streetball, teqball nebo pétanque. Návrh zahrnuje rovněž odpočinkové zázemí s altánem a prostorem pro občerstvení.