Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Podle prvotních informací šlo pravděpodobně o pouhý vtípek, ale šoféry mohl značně zmást. Obyvatelé i projíždějící řidiči tak zažili kuriózní situaci a chvilku mohli přemýšlet, zda se nachází ve správném městě.
„Tak já se přestěhuju z Mejta do Chocně a už jsem zase Mejťák, JO?“ komentoval situaci na Facebooku například Vlasta S.
Správa silnic již zjednala nápravu a cedule vrátila na své místo. Situace se však nestala poprvé, stejná záměna u zmíněných měst se řešila již dřív, jak řekl redakci iDNES.cz Roman Vodička, který je zodpovědný za východní oblast Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
Podle starosty Chocně Jana Pažiny jde skutečně pouze o vtip, proto se rozhodl policii nekontaktovat a případem se dále nezabývat.
„Na záměnu mě upozornili známí, kteří jeli od Hemží do Chocně a posílali mi fotky. Někdo si s tím dal tu práci, že cedule poctivě odmontoval a zase přimontoval. Zajímavý způsob zábavy,“ komentoval situaci Pažin.
„Řešil jsem to hned s dopravním odborem a kontaktovali jsme Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Z dopravního pohledu se nic nemění, lidé vědí, že jsou v obci a musí snížit rychlost. Maximálně mohli být zmatení, že asi nejsou v Chocni, ale ve Vysokém Mýtě, i když si mysleli, že dojeli do Chocně. Přijde mi to vtipné,“ řekl.
Zatímco někteří obyvatelé obou měst jsou pobavení podobně jako starosta, jiným přijde vtip nevhodný a rozčilují se nad tím, jak se lidé dokážou bavit.
„Njn, Mejto už taky není, co bejvalo,“ píše ke své fotce prohozené cedule, kterou sdílí do komentářů k příspěvku, Petr P.
„Nevíš kolik je, kde jsi, jak jsi se tam dostal, a co vlastně děláš. Po oslavě se vloudí chybička,“ komentuje s nadsázkou další z uživatelů Facebooku Mira V.
„Trapný žert,“ opáčila Jaroslava K.
Zdá se, že tentokrát šprýmař vyvázne bez postihu. Pokud by se však situace měla opakovat, nejspíš by správa silnic situaci, jejíž náprava ji stojí peníze, začala řešit s policií.