Jsem v Chocni, nebo Vysokém Mýtě? Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí

Autor: lan
  12:12
Překvapení nejen pro řidiče přijíždějící do Chocně a Vysokého Mýta připravil o víkendu neznámý vtipálek, který prohodil cedule s názvy obou měst, která jsou od sebe vzdálena zhruba pět kilometrů. Některé tím pobavil, jiné naštval. Kdo má záměnu na svědomí, zatím není jasné. Pátrat po něm ale nikdo nebude.
Fotogalerie2

Vtipálek zmátl řidiče záměnou cedulí v Chocni a ve Vysokém Mýtě. (2. září 2025) | foto: Ondra Skotálek

Podle prvotních informací šlo pravděpodobně o pouhý vtípek, ale šoféry mohl značně zmást. Obyvatelé i projíždějící řidiči tak zažili kuriózní situaci a chvilku mohli přemýšlet, zda se nachází ve správném městě.

„Tak já se přestěhuju z Mejta do Chocně a už jsem zase Mejťák, JO?“ komentoval situaci na Facebooku například Vlasta S.

V úterý dopoledne bylo označení Chocně na správném místě. (2. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Správa silnic již zjednala nápravu a cedule vrátila na své místo. Situace se však nestala poprvé, stejná záměna u zmíněných měst se řešila již dřív, jak řekl redakci iDNES.cz Roman Vodička, který je zodpovědný za východní oblast Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Podle starosty Chocně Jana Pažiny jde skutečně pouze o vtip, proto se rozhodl policii nekontaktovat a případem se dále nezabývat.

„Na záměnu mě upozornili známí, kteří jeli od Hemží do Chocně a posílali mi fotky. Někdo si s tím dal tu práci, že cedule poctivě odmontoval a zase přimontoval. Zajímavý způsob zábavy,“ komentoval situaci Pažin.

„Řešil jsem to hned s dopravním odborem a kontaktovali jsme Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Z dopravního pohledu se nic nemění, lidé vědí, že jsou v obci a musí snížit rychlost. Maximálně mohli být zmatení, že asi nejsou v Chocni, ale ve Vysokém Mýtě, i když si mysleli, že dojeli do Chocně. Přijde mi to vtipné,“ řekl.

Zatímco někteří obyvatelé obou měst jsou pobavení podobně jako starosta, jiným přijde vtip nevhodný a rozčilují se nad tím, jak se lidé dokážou bavit.

„Njn, Mejto už taky není, co bejvalo,“ píše ke své fotce prohozené cedule, kterou sdílí do komentářů k příspěvku, Petr P.

„Nevíš kolik je, kde jsi, jak jsi se tam dostal, a co vlastně děláš. Po oslavě se vloudí chybička,“ komentuje s nadsázkou další z uživatelů Facebooku Mira V.

„Trapný žert,“ opáčila Jaroslava K.

Zdá se, že tentokrát šprýmař vyvázne bez postihu. Pokud by se však situace měla opakovat, nejspíš by správa silnic situaci, jejíž náprava ji stojí peníze, začala řešit s policií.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Vyskočil oknem a půlročního syna vzal jako rukojmí. Zastáním od blízkých soud neuvěřil

Vrchní soud v Praze dnes potvrdil pětiletý trest pro muže obžalovaného z braní rukojmí a řízení pod vlivem alkoholu. Podle státního zástupce muž vzal předloni po hádce s partnerkou jejich půlročního...

2. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

2. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Arcibiskupství a KKCG zakládají firmu kvůli rekonstrukci Jiřského kláštera

Arcibiskupství pražské a společnost Cipher Solutions ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka zakládají společnou firmu Georgiana. Důvodem je rekonstrukce a...

2. září 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

Městské divadlo Zlín zahájí v sobotu 80. sezonu, vyhlásí výsledky ankety Aplaus

Městské divadlo Zlín zahájí jubilejní 80. sezonu slavnostním večerem v sobotu 6. září. Programem provedou členové hereckého souboru, chybět nebude živá kapela....

2. září 2025  11:21,  aktualizováno  11:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Útok berlí na Babiše moravskoslezská policie vyšetřuje i kvůli pokusu o ublížení

Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie kromě...

2. září 2025  11:19,  aktualizováno  11:36

Populaci v přítoku řeky Teplé dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných

Populaci Pramenského potoka, přítoku řeky Teplé na Chebsku dnes posílilo 100 osmiměsíčních pstruhů obecných. Ryby tam vysadili zástupci západočeského Lesního...

2. září 2025  11:17,  aktualizováno  11:17

Výrobci ve Zlínském kraji bojují s rostoucími náklady. Klesají jim tržby

Výrobním podnikům ve Zlínském kraji se přestává dařit tak jako v předešlých letech. Alespoň to vyplývá z čísel, konkrétně ze srovnání tržeb za první letošní čtvrtletí. V průměru v kraji poklesly o...

2. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Nejvyšší správní soud by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel

Nejvyšší správní soud (NSS) by mohli posílit soudci Štěpán Výborný a Václav Štencel. Jako vhodné adepty je vybral předseda NSS Karel Šimka, jména a životopisy...

2. září 2025  11:05,  aktualizováno  11:05

Kousek malebné náplavky u Karlova mostu dostane konečně svůj název. Po Karlu Schwarzenbergovi

Rada hlavního města Prahy oficiálně schválila pojmenování dosud bezejmenné náplavky na levém břehu Vltavy mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem jako Nábřeží Karla Schwarzenberga. V této...

2. září 2025  12:35

Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...

2. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 33 013 volných pozic

Horácké divadlo otevře novou sezonu premiérou Pinocchia

Soubor Horáckého divadla HD_Jéé, který hraje pro děti a mládež, připravuje premiéru na Velkou scénu. Inscenací Pinocchio otevře 86. sezonu jihlavského divadla....

2. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Filmaři točí v Českém ráji, zamilovaný Mišík zažije drama na Troskách

Herecké hvězdy, kaskadérské kousky, gotický hrad Trosky. Filmaři v těchto dnech natáčí v Českém ráji komedii o rodinné dovolené. Film bude mít premiéru příští rok v létě.

2. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.