Chráněný historický most přes Labe v Kuněticích by mohl stát i jinde

Autor: ČTK
  12:47aktualizováno  12:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Silničáři Pardubického kraje se zatím nerozhodli, jak naloží s památkově chráněným mostem přes Labe v Kuněticích. Není v dobrém stavu a vyžaduje opravy, bude ale nutné respektovat hledisko památkářů. Stát by mohl i jinde, nemusí však nutně sloužit automobilové dopravě, ale například pěším nebo cyklistům.

"Památková ochrana se týká vrchní stavby mostu. S památkáři proto vedeme jednání o možném řešení, zároveň prověřujeme i variantu jiného technického řešení v Kuněticích. Současně jednáme také o případném využití konstrukce Bailey Bridge na jiném místě," uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

V posledních letech se uskutečnilo několik dílčích oprav mostu. V roce 2018 stavbaři mimo jiné vyměnili zkorodované mostní prvky konstrukce a dřevěné podlahy včetně kompletní obnovy prken na lávce a jejího zádržného systému. Lávka je k mostu upevněná pomocí soustavy ocelových konzol. Konstrukce, která stále slouží řidičům i pěším, pravidelně podstupuje provozní údržbu. Vloni se měnila prkna na mostě, letos v srpnu se naposledy dotahovaly šrouby.

Most slouží motoristům od roku 1948. Takzvaný Bailey Bridge je technickou památkou a je dokladem poválečné zahraniční pomoci. Vyvinul jej za druhé světové války ve Velké Británii Donald Coleman Bailey a našel široké využití u spojeneckých jednotek. Díky rychlé a na techniku nenáročné instalaci ho používaly na mnoha místech v Evropě. Na některých z nich slouží dodnes.

Například v Hradci Králové byl most přezdívaný Klapák, sloužící cyklistům a pěším, po rozsáhlé renovaci otevřen v roce 2023. Další Baileyho most byl osazen také přes Labe ve Valech u Přelouče až do doby, kdy začal sloužit nový silniční most za 258 milionů korun. Části původního mostu jsou nyní muzejními exponáty, jedna je v muzeu v Králíkách a druhá byla na základě žádosti ministerstva obrany předána Vojenskému historického ústavu Praha. Zbytek mostu byl kvůli pokročilé korozi a deformacím jednotlivých prvků zlikvidován.

Most spojující Sezemice a Kunětice byl součástí poválečné zahraniční pomoci UNRA. Stavěl ho ženijní vojenský oddíl z Pardubic, je dimenzovaný nad úroveň stoleté vody.

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