Chrudim chce zavést poplatek z pobytu turistů ve městě. Dosud žádný nevybírala, nyní by se mělo platit 30 korun za osobu a den. Poplatek by se týkal pobytů do půl roku, řekl dnes novinářům místostarosta Zdeněk Kolář (ANO).
"Probírali jsme i ostatní města, dívali jsme se, jakým způsobem poplatek vybírají a jakým stylem je to zavedeno. Rada doporučila zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o poplatku z pobytu," uvedl Kolář.
Podle odhadu by město mohlo z poplatků získat více než milion korun ročně. Sumu by mohlo výrazně zvýšit zprovoznění hotelu Bohemia, který je již 13 let zavřený. Vybrané peníze radnice využije na úklid města a údržbu zeleně.
Zavedení poplatků doporučila komise rady pro cestovní ruch a partnerská města. Ve vyhlášce bude i osvobození od poplatku pro určité skupiny lidí. Vyhlášku musí schválit zastupitelé, účinná by měla být od 1. července.
Poplatky z pobytu zavedla již dříve i jiná města v regionu. Turisté je platí provozovateli ubytovacího zařízení, který je potom odvádí městu. V Pardubicích se platí poplatek z pobytu 30 korun denně. Zastupitelé Litomyšle na Svitavsku loni schválili vyhlášku, která sazbu od letoška zvýšila z původních 30 korun za den na 50 korun s výjimkou dne počátku pobytu.