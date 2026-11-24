Vedení Chrudimi navrhlo na příští rok rozpočet města s příjmy 811,6 milionu a výdaji 1,217 miliardy korun. Rozdíl by pokryly finanční rezervy a fondy města a investiční úvěr, uvedl v tiskové zprávě mluvčí radnice Libor Dufek. Na letošek zastupitelé schválili rozpočet s příjmy 770 milionů korun a výdaji 909 milionů korun. Návrh rozpočtu na příští rok budou projednávat v prosinci.
Pro odbor investic je na příští rok navrženo 412,6 milionu korun. Nejvýznamnější investiční akcí bude druhá a třetí etapa přístavby a rekonstrukce sportovní haly. Vítěz soutěže společnost Esox se sídlem v Brně nabídla cenu téměř 385 milionů korun bez DPH, což je zhruba o 71 milionů korun bez DPH méně, než původně předpokládaná cena stavebních prací. Stavět by se mělo začít v lednu 2027.
Projekt představuje největší investici v novodobé historii města. V září 2024 město otevřelo opravenou sportovní halu, která je největším krytým sportovištěm v Chrudimi. Oprava včetně přístavby přišla město na 107 milionů korun. V dalších dvou etapách chce radnice přebudovat Sporthotel u haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit plánuje také sousední Tyršův dům, za halou chce vybudovat parkoviště s hřištěm na střeše. Kvůli budoucímu dopravnímu zatížení vznikne na Tyršově náměstí kruhová křižovatka. Parkovací dům má provozovat organizace Sportovní areály města Chrudim.
Druhou a třetí etapu město zaplatí zčásti z rozpočtu a zčásti z úvěru. Půjčku ve výši až 350 milionů korun by měla poskytnout Československá obchodní banka. Vše by mělo být hotové v roce 2029, úvěr umožní průběžné financování stavebních prací a souvisejících dodávek.