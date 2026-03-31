Chrudim chystá opravu staré radnice na náměstí

Chrudim připravuje rekonstrukci staré radnice na Resselově náměstí. Kvůli úpravám bude nutné udělat v objektu průzkumné sondy do jednotlivých konstrukcí, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO). Budoucí využití historické radnice by měla navrhnout připravovaná studie.
"Jednou z věcí, která se bude hledat, je východ z podzemního krytu, který by měl ústit někde mimo budovu," uvedl Pilný. Sondy by měly také zjistit, zda by bylo možné prorazit dveřní otvory, které v budově v minulosti byly.
V přízemí staré radnice by mělo zůstat turistické informační centrum. Podle Pilného by se dvůr a zadní trakt mohly zastřešit a sloužit pro posezení. Mohly by tam být také veřejně přístupné toalety, které by se využívaly při pořádání akcí na náměstí. V prvním patře by měly být jednací místnosti, případně s připomínkou místního rodáka, vynálezce Josefa Ressela.
Budova staré radnice má gotické sklepy, po požáru roku 1563 byla výrazně renesančně přestavěna a rozšířena. Vrcholně barokní přestavba je datovaná medailonem se znakem města a chronogramem 1721. Další přestavby proběhly po požáru v roce 1806, věžní hodiny byly osazeny roku 1836. V minulosti byl v budově kromě správy města i archiv, vězení, mučírna a policejní úřad. Donedávna v ní sídlila městská policie.