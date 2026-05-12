Chrudim pokračuje v přípravě silnice do průmyslové zóny Západ

Chrudim pokračuje v přípravě dopravního propojení průmyslové zóny Západ s Čáslavskou ulicí. Silnice by umožnila příjezd části aut do oblasti, aniž by musela zajíždět do města. Město dohodlo odkup potřebných pozemků, schvalovat jej budou zastupitelé, řekl dnes novinářům místostarosta Zdeněk Kolář (ANO).
Radnice má na stavbu zpracovanou projektovou dokumentaci. "Rada doporučila zastupitelstvu schválit úplatné nabytí části pozemků, které jsou pod komunikací a částečně vedle ní soukromému vlastníkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1,026 milionu korun," uvedl Kolář.
V budoucnu by měla být průmyslová zóna Západ napojena na připravovaný severozápadní obchvat Chrudimi. Vést má od kruhové křižovatky u Vestce přes původní silnici na Pardubice a železniční trať kolem areálu bývalého podniku Transporta až k průmyslové zóně. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v dalším úseku kolem Bylan směrem na Čáslav navrhlo tři trasy, všechny však narážejí na odpor okolních obcí.
"Jednání ŘSD s jednotlivými obcemi se uskutečnilo v březnu. Představili nám tři varianty, které obce a město připomínkovaly. Teď jsou projektanti zaměřeni na to, aby vypořádali připomínky a bude následovat jednání o výběru varianty, která půjde do hodnocení EIA," dodal Kolář.
Vznikem severozápadního obchvatu by se Chrudimi vyřešil problém tranzitní dopravy. Na konci roku 2021 byla zprovozněna druhá část silnice, která město obchází na východní straně a vyhýbá se i sousedním Slatiňanům. První část od Pardubic po křižovatku se silnicí I/17 na Vysoké Mýto byla otevřena na konci roku 2015.