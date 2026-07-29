Chrudim rozšířila do konce srpna termíny prohlídek městského opevnění

Chrudim kvůli velkému zájmu návštěvníků rozšířila termíny komentovaných prohlídek městského opevnění s baštou Prachárna. Během letních prázdnin k pravidelným pondělním od 10:00 přibývají až do konce srpna také sobotní prohlídky. Výjimkou je pouze 8. srpen, kdy se prohlídky z důvodu konání Chrudimské pouti neuskuteční, uvedl mluvčí radnice Libor Dufek. Prohlídky jsou zdarma, skupiny si mohou termín návštěvy objednat také individuálně prostřednictvím Turistického informačního centra Chrudim.
Lidé se při prohlídce seznámí s historií chrudimského hradebního opevnění a jeho významem při obraně města. Nová expozice v baště Prachárna představuje vývoj obranných prostředků od období husitských válek až po 16. století. Vystaveny jsou tam repliky historických zbraní včetně prvních palných zbraní, jako jsou píšťaly, hákovnice nebo arkebuzy, které přibližují začátky používání střelného prachu při obraně města.
Součástí expozice jsou také modely děl, moždířů a obléhacích strojů, které návštěvníkům přibližují, jak vypadala obrana i dobývání středověkých měst. Především děti potěší možnost prohlédnout si zblízka bezpečné repliky a dozvědět se více o životě obránců městských hradeb.
V prvním patře bašty je připravena také desetiminutová audiovizuální projekce, promítaná do kupole objektu, která poutavou formou představuje historii chrudimského opevnění. Nechybí ani model Chrudimi kolem roku 1600, díky němuž si návštěvníci mohou udělat představu o podobě města v době jeho největšího rozkvětu.
Bašta Prachárna, válcová stavba z 15. století přestavěná v 18. století, je nejlépe dochovanou součástí chrudimského fortifikačního systému. Její architektonické řešení umožňovalo obranu města nejen směrem do předpolí, ale také podél hradeb. Postavena byla v roce 1435 a určena byla pro obranu, později sloužila pro skladování střelného prachu. Bašta je na okraji Klášterních zahrad za kostelem svatého Josefa, v němž je Muzeum barokních soch.