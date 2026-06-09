Chrudim se chce vrátit k dlouho plánu na revitalizaci letního kina

Chrudim se chce vrátit k dlouho připravovanému plánu na úpravu letního kina. Původní studii starou zhruba deset let bude nutné upravit, řekl ČTK radní Aleš Nunvář (Piráti). Vedení města chce proto oslovit jejího autora, jehož návrh zahrnoval celé území mezi řekou a náhonem.
Prostor za Regionálním muzeem v centru města je poloostrovem mezi řekou Chrudimkou a náhonem. Dominuje mu budova Chrudimské besedy s velkým společenským sálem, zadní venkovní schodiště propojuje vstupní prostor s přírodním územím. V jeho centrální části je letní kino s betonovou promítací plochou a stupňovitým hledištěm pro 400 až 500 diváků.
Vedení města chce kapacitu hlediště zachovat. "Ukázalo se, že na základě žádostí městské kulturní organizace Chrudimská beseda je dřívější požadavek na zmenšení kapacity kina chybný," uvedl Nunvář. Podle studie se měl počet míst k sezení na pevných lavičkách snížit zhruba na 300, dalších asi 200 míst by bylo na travnatých plochách kolem.
Podle Nunváře také bude nutné najít úspory, které by projekt zlevnily. Změny by se daly dělat po etapách.
Stálá letní scéna za regionálním muzeem fungovala od roku 1958. Kvůli vysokým provozním nákladům ji město po letní sezoně 2005 zavřelo. V květnu 2007 vedení Chrudimi schválilo záměr upravit území po soutok Chrudimky s náhonem. Studie počítala se snížením počtu sedadel a část plochy za muzeem se měla přeměnit na parkoviště. Po komunálních volbách v říjnu 2010 a změnách na radnici bylo zpracování projektové dokumentace pozastaveno. Od června 2011 má areál zapůjčený sdružení MaChr, které v něm pořádá filmové projekce a kulturní, společenské a další akce.