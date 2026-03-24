Chrudim se připravuje na nákladné dokončení modernizace sportovní haly. Zastupitelé schválili, že v rozpočtu na příští rok bude pro tyto účely vyhrazeno 250 milionů korun a stejná částka také v roce 2028, řekli dnes novinářům zástupci radnice. Celkově půjde o největší investici města od roku 1990, první etapa oprav stála 107 milionů korun.
Pro závazky pro příští rozpočty hlasovalo 21 z 25 zastupitelů. Někteří členové opozice ale kritizovali, že vedení města při projednávání financování stavby nepředložilo možné dopady na rozpočty města v příštích letech. Chrudim si na financování akce chce vzít investiční úvěr, na jeho poskytnutí vyhlásí soutěž. Měl by sloužit kromě vlastní modernizace i na související výdaje, například na úpravu prostoru Tyršova náměstí a Opletalovy ulice.
V září 2024 město otevřelo zrekonstruovanou sportovní halu, která je největším a hlavním krytým sportovištěm ve městě. Oprava včetně nové přístavby přišla město na 107 milionů korun. V dalších dvou projektovaných etapách chce radnice přebudovat Sporthotel u haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit plánuje také sousední Tyršův dům, za halou chce vybudovat parkovací objekt s hřištěm na střeše. Kvůli budoucímu dopravnímu zatížení vznikne na Tyršově náměstí kruhová křižovatka.
Soutěž na dodavatele stavby chce město vyhlásit už na jaře. Omezí ji maximální cenou asi 550 milionů korun, aby z ní mohlo odstoupit, pokud by se přihlásil jen jediný zájemce s příliš vysokou nabídkou. Parkovací dům by měla provozovat organizace Sportovní areály města Chrudim, díky tomu se ušetří DPH.
Na letošní rok zastupitelé schválili rozpočet s příjmy 770 milionů korun a výdaji 909 milionů korun. Schodek pokryjí hlavně úspory, zčásti i kontokorentní úvěr na předfinancování dotací.