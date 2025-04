Pravidelně po setmění ulicemi Chrudimi projíždí konvoj, který převáží obří tubusy pro větrné elektrárny ze společnosti Siag. Nadměrný náklad musí překonat sérii kruhových objezdů. To komplikuje řidičům průjezd městem.

Podle starosty Chrudimi Františka Pilného (ANO) přepravci ničí chodníky, obrubníky, dopravní značky i středy kruhových objezdů. Ostrůvek pro chodce v Čáslavské ulici je podle něj zničen, na kruhovém objezdu u hotelu Bohemia trpí zeleň. „Domluvili jsme se, že je bude doprovázet městská policie, ale není v silách pohlídat každý náklaďák na každém centimetru,“ řekl Pilný.

Vedení města chce získat z daní více peněz a investovat je do oprav ulic. „Umožní nám to dát do rozpočtu samostatnou položku na opravu věcí poškozených nadměrnými náklady,“ řekl Pilný.

Město škody nevyčíslilo, podotýká firma

Firma Siag uvedla, že na dani z nemovitosti v Chrudimi odvede zhruba 700 tisíc korun za rok, po zvýšení koeficientu z hodnoty dva na pět by to mělo být zhruba 1,75 milionu korun. „Se zvýšením daně z nemovitosti nesouhlasíme, připravujeme námitky i právní kroky,“ řekl technicko-výrobní ředitel společnosti Siag David Souček.

Ten tvrdí, že firma by neměla platit vyšší daň za to, že přepravci poškozují městský majetek. „Za přepravu a případné poničení městského majetku nejsme zodpovědní. Navrhovali jsme městu řešit to poplatkem za vystavení povolení k nadrozměrné přepravě, ten by město inkasovalo od přepravců, to vidíme jako mnohem spravedlivější cestu,“ uvedl Souček. Město podle něj navíc nevyčíslilo, jak velké škody přeprava výrobků firmy Siag působí.

Pro zvýšení daně hlasovali zastupitelé jednomyslně. Opoziční zastupitel Petr Řezníček ze SNK ED ale vyjádřil pochybnosti vzhledem k tomu, že samotná firma Siag přepravu tubusů nezajišťuje. „Trochu jsem váhal, jestli je správné tím vyšším koeficientem ohodnotit společnost, která vyrábí, když nemůžeme ohodnotit samotné dopravce,“ řekl Řezníček.

Možnost využít místního koeficientu daně z nemovitosti i pro jednotlivé parcely a objekty potvrdil v srpnu 2023 Ústavní soud. „Podmínkou samozřejmě je, aby byl místní koeficient stanoven transparentně a obec jeho použití řádně zdůvodnila,“ uvedl před časem vedoucí advokát Frank Bold Advokáti Jiří Nezhyba.

Chrudim si je jistá, že schválené opatření by u soudu obstálo. Loni podle informací městské policie byl ze společnosti Siag vypraven nadměrný náklad celkem ve 122 dnech, což představovalo transport 334 tubusů a dvou nosníků. „O diskriminaci nelze mluvit, ta čísla mluví jasně,“ uvedla vedoucí právního oddělení Městského úřadu v Chrudimi Dana Půlpánová.

Třebaže firma v Chrudimi funguje už od roku 2000, kruhové objezdy se ve městě budovaly zpočátku bez toho, aby jejich projektanti pamatovali na potíže, které by mohly nadměrným nákladům působit. Starosta Pilný uvedl, že se město snažilo domluvit se společností Siag na úpravách křižovatek tak, aby průjezd konvojů byl snazší. Nikam to podle něj však nevedlo.

Podle Součka jsou na trase městem tři ze čtyř kruhových objezdů už upraveny, kruhová křižovatka u Bohemie se má rekonstruovat současně s opravou Čáslavské ulice. „Křižovatku u průmyslové zóny jsme z části upravili z našich prostředků a budeme v tom pokračovat,“ uvedl Souček.

Je možné, že zvýšení daně z nemovitosti zasáhne v budoucnu v Chrudimi i další firmy, které podle mínění politiků zatěžují své okolí. „Bude probíhat posuzování a vyhodnocování dalších provozů v průmyslových zónách a obchodních centrech,“ uvedla Půlpánová.