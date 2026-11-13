Druhá a třetí etapa přístavby a rekonstrukce sportovní haly na Tyršově náměstí v Chrudimi budou stát téměř 385 milionů korun bez DPH. Radní jako vítěze v soutěži vybrali společnost Esox se sídlem v Brně. Ze soutěže vzešla cena, která je zhruba o 71 milionů korun bez DPH nižší oproti původně předpokládané hodnotě stavebních prací, uvedl v tiskové zprávě mluvčí radnice Libor Dufek.
Projekt představuje největší investici v novodobé historii města. V září 2024 město otevřelo opravenou sportovní halu, která je největším krytým sportovištěm v Chrudimi. Oprava včetně přístavby přišla město na 107 milionů korun. V dalších dvou etapách chce radnice přebudovat Sporthotel u haly na moderní ubytovací zařízení. Opravit plánuje také sousední Tyršův dům, za halou chce vybudovat parkoviště s hřištěm na střeše. Kvůli budoucímu dopravnímu zatížení vznikne na Tyršově náměstí kruhová křižovatka. Parkovací dům má provozovat organizace Sportovní areály města Chrudim.
Kromě nákladů na stavební část projektu bude město platit také technologie, nábytek a stavební a autorský dozor. Stavba by měla začít v lednu 2027.
Do výběrového řízení se přihlásilo 16 zájemců. Hodnoticí komise se vedle posouzení nabídek zabývala také mimořádně nízkou nabídkovou cenou některých položek stavebního rozpočtu, ale nezjistila žádné zákonné důvody pro vyloučení ze soutěže. Odbor investic také prověřil doplňující reference společnosti Esox, například zkušenosti s výstavbou Technického muzea Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě, rezidenčních projektů v Brně, rekonstrukcí psychiatrické léčebny ve Šternberku nebo dostavbou Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Většina oslovených investorů potvrdila dobrou spolupráci, standardní průběh realizace a schopnost dodavatele řešit vzniklé problémy. Úřad také ověřoval reference členů realizačního týmu dodavatele.
Chrudim bude obě etapy přístavby a rekonstrukce sportovní haly financovat zčásti z rozpočtu a zčásti z úvěru. Radní v pondělí vybrali banku, která na stavbu poskytne úvěr. Nejvýhodnější nabídku předložila ČSOB, konečná smlouva se bude schvalovat v zastupitelstvu. Kvůli půjčce se musela změnit pravidla pro zadlužování města z roku 2017. Limit zadlužení se zvýšil z 10.000 na 20.000 korun na obyvatele a nově obsahuje i inflační doložku.