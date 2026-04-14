Chrudim začíná projektovat první část cyklostezky k lesům na Podhůře

Autor: ČTK
  10:13aktualizováno  10:13
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Chrudim začíná projektovat první část cyklostezky k rekreačním městským lesům na Podhůře. Povede kolem areálu technických služeb v Sečské ulici, tato etapa bude končit za budovami sportovního letiště. Město na projektovou dokumentaci získalo 360.000 korun od Pardubického kraje, celkové náklady budou asi 400.000 korun, řekl dnes novinářům starosta František Pilný (ANO).

"Začali jsme projektovat cyklostezku na Podhůru, první etapu kolem technických služeb, kde se nám po historických 15 letech podařilo koupit pozemky. K jejich převodu došlo letos v lednu a únoru," uvedl Pilný.

Chrudim počítá s tím, že Pardubický kraj vybuduje přeložku silnice vedoucí od letiště směrem na Rabštejnskou Lhotu. Původní silnici by pak město mohlo využít jako další část cyklostezky na Podhůru.

V lesích na Podhůře Chrudim v minulých desetiletích vytvořila rekreační zónu. Stojí tam vyhlídková věž Bára, k dispozici je občerstvení, lesní tělocvičny, ohniště, lezecká stěna, trasy pro běžce či terénní stezky pro cyklisty, obnovit by se měl lanový park. Na Podhůru míří 50.000 až 100.000 návštěvníků ročně.

V budoucnu by se měla také rozšířit cyklostezka mezi Chrudimí a sousedními Slatiňany. Je velmi využívaná, nepostačuje provozu cyklistů a pěších a místy je poškozená. Stezka by se měla rozšířit o půl metru až jeden metr, v plánu je také svedení cesty pod most u Tesca v Chrudimi. Podle radního Aleše Nunváře (Piráti) bude nutné vykoupit část pozemků a možná i změnit územní plán. Na projektu spolupracují obě města.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

