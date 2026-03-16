Chrudimi se postupně daří více využívat Muzeum barokních soch. Návštěvnost samotné muzejní expozice je sice stále nízká, častěji však lidé přicházejí na společenské a kulturní akce. Podle starosty Františka Pilného (ANO) by město chtělo přitažlivost historického areálu bývalého kláštera zvýšit.
"Možnosti vlastního muzea už jsou celkem vyčerpané. Chceme ale upravit klášterní zahrady. Například dřevěné chodníky, které ničí přejezdy dodávky, nahradíme betonovými. Návštěvnost plánujeme vylepšit třeba tím, že bychom tam instalovali stabilní pódium a třeba expozici dalších soch," uvedl Pilný. Již nyní jsou v zahradách umístěny betonové kopie barokních soch.
Podle něj se budova více využívá například pro koncerty, vánoční vystoupení základní školy, předávání vysvědčení, vyřezávání dýní pro děti na podzim nebo se tam pořádají svatby. Zájem lidí také vloni zvýšil labyrint příběhů a pověstí o staré Chrudimi otevřený v suterénních prostorách, kde děti splní několik úkolů a získají indicie k odhalení středověkého pokladu. Každé léto se v srpnu v muzeu koná Letní barokní scéna s hudebními a divadelními představeními a ohňostrojem v Klášterních zahradách.
Podle Martina Dytrta, ředitele Chrudimské besedy, která muzeum spravuje, expozici barokních soch vloni navštívilo 606 lidí. V předchozích letech jejich počty kolísaly mezi 676 a 903 za rok. Město v minulých letech doplácelo na provoz asi dva až tři miliony korun ročně.
Muzeum bylo otevřeno v roce 2011. Vzniklo přestavbou zchátralého klášterního kostela svatého Josefa ze 17. století v centru města. Náklady dosáhly téměř 100 milionů korun, z nichž zhruba 40 procent uhradila dotace Evropské unie. Proti původním předpokladům se cena kvůli požadavkům památkářů, změnám projektu a vybavení zvýšila o více než 30 milionů korun. Radnice si od opravy slibovala, že muzeum do města přiláká kromě milovníků barokního umění i další turisty, což se však nepotvrdilo. Většinu soch v muzeu si Chrudim půjčovala na několik let, zvláště od katolické církve. Někdy je však musela na své náklady restaurovat, což stálo u jedné včetně převozu a pojištění často i stovky tisíc korun.