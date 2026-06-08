Chrudimská policie odvolala pátrání po čtrnáctiletém chlapci, hoch je v pořádku

Policie odvolala pátrání po čtrnáctiletém chlapci, které vyhlásila v neděli odpoledne. Hoch se našel v noci na dnešek a je v pořádku. ČTK to řekla mluvčí krajské policie Markéta Janovská.
Naopak už více než týden policie hledá 27letého muže z Havlíčkobrodska, který havaroval na Chrudimsku s autem a odešel neznámo kam. V autě nechal všechny své věci včetně telefonu. Měl nehodu mezi obcemi Běstvina a Spačice. Rodina oznámila jeho zmizení, protože nedorazil domů. Pohřešovaný je asi 165 centimetrů vysoký, štíhlý, má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě měl nejspíš šedé dlouhé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem security a šedomodrou mikinu se stejným nápisem a tmavé tenisky.