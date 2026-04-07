Chrudimský 43. výsadkový pluk už má téměř 1000 vojáků z povolání

Chrudimský 43. výsadkový pluk dokončuje transformaci z původního praporu. V současnosti je schopen standardního nasazení a plní úkoly týkající se české armády i aliančních závazků. Početní stavy dosahují téměř 1000 vojáků z povolání, uvedla na dotaz ČTK Zdeňka Sobarňa Košvancová z kanceláře náčelníka generálního štábu Armády ČR. Výchozí stav praporu v roce 2020 byl zhruba 600 vojáků. Přeměna však stále pokračuje, zejména budováním infrastruktury a zaváděním nové techniky včetně lehkých útočných vozidel.
"Plné dosažení všech plánovaných schopností bude završeno až po dokončení těchto kroků. Již nyní však lze konstatovat, že jednotka je z větší části vybudována a plní své operační úkoly, například drží hotovost v rámci aliančních sil rychlé reakce (Allied Reaction Force NATO) a podílí se na asistenční misi na podporu Ukrajiny EUMAM UA v Německu a Polsku," uvedla Sobarňa Košvancová.
Zájem o službu u chrudimských výsadkářů je dlouhodobě mimořádný a patří k nejvyšším v ozbrojených silách. Potvrzuje to i loňský rok, kdy bylo na náborovém portálu zaznamenáno přes 1500 registrací. Značná část uchazečů však nesplní požadavky na zdravotní klasifikaci, která je u výsadkového vojska náročnější než jinde v armádě. Vybírají se také nejvíce motivovaní zájemci schopní zvládnout vysokou fyzickou i psychickou zátěž.
V současné fázi výstavby pluku se armáda zaměřujeme na posilování bojových pozic, což zahrnuje střelce, řidiče, ale také specializované operátory minometů. Zároveň klade důraz na obsazování logistických a zabezpečovacích složek, které tvoří nezbytný servis pro akceschopnost celého útvaru.
Viditelným dokladem rozvoje pluku je rozsáhlá modernizace infrastruktury chrudimských kasáren. Od roku 2020 byly dokončeny čtyři nové objekty poskytující moderní zázemí pro výcvik, administrativu i logistiku. Významně se zvýšily prostory pro kanceláře, týmové místnosti a šatny, pro techniku byla vybudována nová krytá stání. V nejbližší budoucnosti budou mít výsadkáři k dispozici také moderní sportovní zázemí. Připravují se i další stavební akce. Koncem letošního roku začne kompletní rekonstrukce historického hangáru z 30. let minulého století, v roce 2027 je plánováno dokončení nových garáží a pro rok 2028 se počítá s výstavbou strážnice s myčkou techniky.
Harmonogram transformace ovlivnil konflikt na Ukrajině. "Zásadním milníkem pro letošní rok je očekávané pořízení lehkých útočných vozidel. Tato technika významně posílí aktuální schopnosti pluku a umožní další rozvoj specifického výcviku výsadkových komand," uvedla Sobarňa Košvancová.