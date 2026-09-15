Chvaletice mění park, přibudou platany, japonské třešně i nové chodníky

Chvaletice na Pardubicku dokončují obnovu městského parku. Zhruba před 20 lety tam obyvatelé postupně vysázeli stromy. Výsadba tehdy neměla jednotnou koncepci, lidé do vznikajícího parku přinášeli a sázeli v podstatě to, co měli k dispozici. ČTK to řekla vedoucí odboru životního prostředí Zdeňka Rösslerová.
"Komu co zbylo na zahradě z výsadby nebo kde co našel, tak ho tam vysadil. Tak halabala. Bez koncepce. Výsledkem byl prostor, který působil spíše jako les než jako městský park," řekla Rösslerová.
Po dvou dekádách se město rozhodlo prostor o rozloze 8000 metrů čtverečních upravit. Odstranilo poškozené a dožívající dřeviny a místo nich plánuje novou, pestřejší výsadbu. Stromy odborná firma vysadí v říjnu.
Porostou tam odolnější druhy, které jsou vhodnější do městského prostředí a lépe snášejí sucho. V parku budou například platany, japonské třešně nebo liliovníky. "Nejvíc tam rostla bříza, ona trpěla. Bylo to sušší stanoviště, stromy se nám i rozlamovaly a některé byly hodně staré," řekla vedoucí odboru.
Součástí obnovy je také oprava chodníků, nové lavičky a osvětlení, kamerový systém a nový dětský herní prvek. Přibydou rovněž květinové záhony a cibuloviny. Proměna parku vyjde na více než 10,4 milionu korun bez DPH.
Městský park je ve svažitém terénu nedaleko městského úřadu a sportovního areálu. Město vypsalo soutěž na zakázku třikrát. Hned v prvním řízení podle Rösslerové vybraná firma porušila podmínky pro zapojení subdodavatelů. Už první den přivedla na stavbu pracovníky jiné firmy, i když to neměla smluvně povolené.
"Napotřetí je vše v pořádku. Máme hotovou pokládku, chodníky, terén, lavičky. Teď se dodělávají hlavně zahradnické práce. Stromy se budou ještě dosazovat, tam jsme domluvení na první polovinu října, aby byla větší vláha a stromy se lépe ujaly. Projekt máme mít hotový do konce listopadu, ale snažíme se park otevřít veřejnosti co nejdřív," řekla Rösslerová.