Penzion, kemp a také golf. Pardubice mají další velké plány s koupalištěm

Milan Zlinský
  11:02aktualizováno  11:02
Velké plány mají radní Pardubic s koupalištěm na Cihelně. Po opravě technologií se chtějí pustit do dalších staveb, které by celý areál zvedly o několik tříd. Objevit by se měl třeba nový kemp nebo penzion s restaurací.
Fotogalerie3

Pardubické koupaliště Cihelna, jehož rekonstrukce se nečekaně protáhla, se otevře na začátku letních prázdnin. (20. června 2024) | foto: ČTK

Ještě před pár lety největší pardubické koupaliště Cihelna moc nelákalo. Odpadávaly dlaždice, o které se tu a tam někdo i zranil. Okolí bazénů bylo zarostlé vysokou travou, řada doprovodných atrakcí tak nebyla dostupná. Navíc ani kemp nebyl v nejlepší formě a vůbec nejhůře na tom byly technologie celého areálu.

Právě ty politici nechali opravit jako první. Ale u toho skončit nechtějí. Teď by rádi zvelebili areál i v dalších oblastech. A jak na to, si nechají politici poradit od odborníků.

Pardubické koupaliště Cihelna, jehož rekonstrukce se nečekaně protáhla, se otevře na začátku letních prázdnin. (20. června 2024)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„Rada města Pardubic schválila zpracování studie, která ukáže, jak by se mohl v budoucnu rozvíjet areál koupaliště Cihelna a jaké využití by mohl nabídnout. Zakázku získal architekt Richard Mátl,“ uvedla tisková mluvčí města Pardubice Ivana Dolanová.

Materiál ještě není logicky hotový, ale už nyní je jasné, že by měl navrhnout zásadní změny v rozlehlém areálu na břehu řeky Labe. „Zpracovávaná studie bude komplexním dokumentem, který se zaměří nejen na samotné koupaliště, ale i na širší území. Navrhne, jak by měl celý areál vypadat a jak budou jednotlivé části uspořádané,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Podle něj se počítá například s vybudováním kempu včetně potřebného zázemí a pojezdových ploch, vznikem kapacitního parkoviště nebo využitím stávající nefunkční budovy pro penzion s restaurací. „Součástí návrhu budou také nové volnočasové aktivity, jako je například adventure golf či sportoviště, a celkové rozdělení areálu na klidové, aktivní a společenské zóny,“ dodal primátor Nadrchal.

Hotovo by mělo být zhruba do 12 týdnů, přičemž návrh bude průběžně konzultován s odbornými útvary magistrátu i dalšími zapojenými subjekty. „Studie zahrne rovněž zpracování modelu okolí včetně zeleně, oplocení a komunikací, zaměření stávajících objektů a vytvoření jejich pasportu. Výstupem budou vizualizace budoucí podoby areálu i variantní řešení, která umožní městu vybrat nejvhodnější směr dalšího rozvoje. Důraz bude kladen také na bezpečný a přehledný pohyb pěších a cyklistů a na dopravní obslužnost území,“ doplnil náměstek pro správu majetku města Jan Hrabal z ANO.

Lepší parkování u koupaliště do začátku léta? Město vyjde na dva a půl milionu

Studie podle radních ukáže nejen to, jak by se měl areál rozvíjet krok za krokem, ale i kolik budou jednotlivé etapy stát. Díky tomu prý bude mít město jasno v nákladech a bude moct investice plánovat tak, aby dávaly smysl i do budoucna.

„Na její zpracování město v rozpočtu uvolnilo 400 tisíc korun včetně DPH. Cílem je vytvořit ucelený plán, který zatraktivní celý areál, rozšíří nabídku volnočasových i ubytovacích služeb a pomůže prodloužit sezonu. Zaměří se také na kvalitu prostředí, zeleň i lepší využití stávajících budov a vybudování zázemí kempu,“ doplnil náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Výsledný dokument následně poslouží jako podklad pro konkrétní projekty a postupnou proměnu celého areálu koupaliště Cihelna.

Koupaliště Cihelna provozuje městská společnost PAP Pardubice. Areál město v letech 2023 až 2024 modernizovalo zhruba za 140 milionů korun, obnovilo bazény a technologie. Koupaliště má kapacitu okolo 4 tisíce návštěvníků za den.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, je mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili patnáct zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán.

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:52

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:51

VIDEO: Husy zbrzdily výjezd hasičů k nehodě, vykračovaly si před jejich cisternou

Dvě husy blokovaly hasiče mířící k nehodě.

S kuriózní překážkou se museli vypořádat hasiči na Českokrumlovsku, kteří cisternou mířili k dopravní nehodě. Cestu jim zablokovala dvojice hus, kterým se navíc hodnou chvíli ze silnice nechtělo.

19. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Turnov nejspíš za deset milionů Kč koupí bývalý závod Preciosy na Koňském trhu

ilustrační snímek

Turnov nejspíš za deset milionů korun koupí bývalý závod Preciosy v rozvojové lokalitě na Koňském trhu. Město se s vedením této sklářské firmy na podmínkách...

19. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda Auto VŠ bude spolupracovat s Entry Engineering na rozvoji inovací

ilustrační snímek

Mladoboleslavská Škoda Auto Vysoká škola (ŠAVŠ) bude spolupracovat s technologickou společností Entry Engineering. Partnerství se zaměří na aplikovaný výzkum a...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat právník Polčák

Na rektora Masarykovy univerzity chce kandidovat prĂˇvnĂ­k PolÄŤĂˇk

Na příštího rektora Masarykovy univerzity v Brně chce kandidovat právník Radim Polčák, nynější prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Jeho...

19. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

V Havlíčkově Brodě bude od středy MHD zdarma kvůli přestavbě mostu přes Sázavu

ilustrační snímek

V Havlíčkově Brodě budou lidé od středy jezdit bez placení městskými autobusy, protože bude kvůli rekonstrukci uzavřený velký silniční most přes Sázavu. O tom,...

19. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

Čekání na inovativní léky se v Česku za dva roky prodloužilo o půl roku

19. května 2026  11:28

Milionová škoda, 70 podvedených. Policie stíhá prodejce falešných lístků na fotbal

ilustrační snímek

Chomutovští kriminalisté obvinili dva muže z podvodu. Podle policie prodávali padělané vstupenky na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání....

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

V Jihlavě přišlo na svět pětikilové miminko, maminka rodila přirozenou cestou

Chlapeček Petr se narodil přirozenou cestou a vážil úctyhodných 5020 g, což z...

V jihlavské porodnici se koncem minulého týdne narodil chlapeček, který svým příchodem na svět pořádně překvapil: Malý Petr totiž při narození vážil úctyhodných 5 020 gramů. Stal se tak prozatím...

19. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

CHERY oznámila jmenování Roberta Lewandowského ambasadorem značky, čímž posílila globální prosazování filozofie „For Family"

19. května 2026  11:18

Neperte a nepijte, vyzývají vodaři. Hranice postihla velká havárie potrubí

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na...

V pondělí v podvečer došlo k velké havárii vodovodu na Hromůvce v Hranicích na Přerovsku. Obyvatelům centra i okrajových částí města tekly kohoutky jen slabě, leckde byla voda i zakalená. Vodovody a...

19. května 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.